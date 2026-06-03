© Foto: Dall-ETom Lee wagt die vielleicht kühnste Börsenprognose seiner Karriere: Warum 2027 und 2028 die besten Aktienjahre unseres Lebens werden könnten.Fundstrat-Chefstratege Tom Lee glaubt, dass die Jahre 2027 und 2028 eine einmalige Phase außergewöhnlicher Kursgewinne an den Aktienmärkten werden könnten. In einem aktuellen Interview mit CNBC erklärte Lee, dass die Börsen bis zum Jahresende zwar noch vor Herausforderungen stehen könnten. Anleger sollten daher "wachsam, aber grundsätzlich optimistisch" bleiben. Als mögliche Belastungsfaktoren nennt er die drei großen Börsengänge (IPOs) von SpaceX, OpenAI und Anthropic, die historisch häufig erhöhte Marktvolatilität im Umfeld der US-Zwischenwahlen …
Enthaltene Werte: US6311011026,US78378X1072,2455711Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE