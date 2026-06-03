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Dow Jones News
03.06.2026 19:09 Uhr
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MÄRKTE USA/Wall Street von Eskalation im Nahen Osten belastet

DJ MÄRKTE USA/Wall Street von Eskalation im Nahen Osten belastet

DOW JONES--Die Rekordserie an der Wall Street scheint am Mittwoch auszulaufen. Ein Ende des Iran-Kriegs scheint wieder in weite Ferne gerückt zu sein, nachdem sich die Streitkräfte von USA und Iran neue heftige Gefechte geliefert haben. Kuwait meldet, dass der internationale Flughafen von einem iranischen Raketen- und Drohnenangriff getroffen worden sei, bei dem ein Zivilist getötet und Dutzende weitere verletzt wurden. Die vereinbarte Waffenruhe zeigt sich als brüchig, auch wenn die USA vom Halten des Waffenstillstands sprechen. "Die Lage im Nahen Osten spitzt sich zu. Anleger werden der Versprechungen des Weißen Hauses über ein baldiges Abkommen mit dem Iran zunehmend überdrüssig", erläutert der leitende FxPro-Marktanalyst Alex Kuptsikevich.

Der Dow-Jones-Index sinkt gegen Mittag US-Ostküstenzeit um 0,8 Prozent auf 50.885 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite geben um 0,6 bzw. 0,9 Prozent nach. Mit der Eskalation im Nahen Osten zieht der Ölpreis an, das Barrel Brentöl verteuert sich um 2 Prozent. Zudem haben sich die Rohöllagerbestände in den USA auf Wochensicht deutlicher verringert als gedacht.

Mit dem Ölpreis steigen die Inflationssorgen, was wiederum am Anleihemarkt die Renditen nach oben treibt. Die Zehnjahresrendite klettert um 5 Basispunkte auf 4,50 Prozent. Untermauert werden die steigenden Renditen durch starke Konjunkturdaten: Laut Arbeitsmarktdienstleister ADP wurden mehr Stellen als erwartet geschaffen. Auch der Auftragseingang der Industrie im April sowie der ISM-Index für das Dienstleistungsgewerbe im Mai fallen stärker als veranschlagt aus. Der Einkaufsmanagerindex Dienstleistung für Mai wurde in der Zweitlesung nur knapp nach unten revidiert. Später folgt dann der Konjunkturbericht Beige Book der US-Notenbank.

Der Dollar verzeichnet mit anziehenden Marktzinsen Zulauf; der Dollarindex zieht um 0,3 Prozent an. Gold gibt angesichts des festeren Dollar und der höheren Marktzinsen nach. Der Preis für die Feinunze sinkt um 1,1 Prozent.

Am Aktienmarkt stehen Fondsbetreiber unter Druck. Die schweizerische Vermögensverwalter Partners Group hat Rückzahlungen aus einem seiner Fonds gedeckelt, um den Kapitalabzug zu bremsen. Blackstone verlieren 5,3 Prozent, KKR 4,6 Prozent, Ares 4,8 Prozent und Blue Owl 3,6 Prozent. Marvell Technology verteuern sich um weitere 5 Prozent, nachdem sie am Dienstag einen Sprung von über 30 Prozent gemacht hatten. Die Titel profitieren weiter von Aussagen des Nvidia-CEO Jensen Huang. Er traut dem Unternehmen einen Börsenwert von 1 Billion Dollar zu.

Nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen gewinnen Gamestop 6,2 Prozent. Für Palo Alto Networks geht es hingegen um 4,4 Prozent abwärts, obwohl das Cyber-Security-Unternehmen überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hat. Allerdings hat sich der Kurs der Aktie seit Mitte April in etwa verdoppelt. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
DJIA          50.885,10  -0,8  -422,69    51.307,79 
S&P-500         7.562,52  -0,6   -47,26    7.609,78 
NASDAQ Comp      26.839,17  -0,9  -254,74    27.093,90 
NASDAQ 100       30.521,87  -0,5  -138,73    30.660,60 
 
US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,09 +0,04    4,10      4,05 
5 Jahre           4,23 +0,05    4,23      4,18 
10 Jahre          4,50 +0,05    4,50      4,45 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Di, 21:17 
EUR/USD          1,1596  -0,3  -0,0035     1,1631   1,1631 
EUR/JPY          185,59  -0,2  -0,4000     185,99  185,9800 
EUR/CHF          0,918  +0,3   0,0024     0,9156   0,9155 
EUR/GBP          0,864  +0,0   0,0003     0,8637   0,8633 
USD/JPY          160,02  +0,1   0,1300     159,89  159,9000 
GBP/USD          1,3418  -0,4  -0,0047     1,3465   1,3470 
USD/CNY          6,7692  +0,1   0,0070     6,7622   6,7622 
USD/CNH          6,7799  +0,3   0,0185     6,7614   6,7627 
AUS/USD          0,7133  -0,6  -0,0045     0,7178   0,7180 
Bitcoin/USD      65.911,87  -2,3 -1.580,77    67.492,64 67.131,64 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         96,28  +2,7    2,52      93,76 
Brent/ICE         97,96  +2,0    1,96      96,00 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.436,74  -1,1   -47,85    4.484,59 
Silber           73,29  -2,4   -1,82      75,11 
Platin         1.870,71  -3,4   -66,04    1.936,75 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cln

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June 03, 2026 12:33 ET (16:33 GMT)

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