Unternehmen können nun nahtlos das Dokumentenmanagement von Laserfiche einführen, um die Informationsverwaltung und die Workflow-Automatisierung zu unterstützen und auszubauen.

Laserfiche der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content-Management ist eine Partnerschaft mit AWS eingegangen, um Laserfiche über den AWS Marketplace anzubieten. Diese Zusammenarbeit ermöglicht es AWS-Kunden, die Dokumentenmanagement-Plattform von Laserfiche nahtlos zu nutzen, um Inhalte zu verwalten, Arbeitsabläufe zu automatisieren und agentenbasierte KI-Funktionen zu implementieren.

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Laserfiche intelligent content management is now available to procure directly through AWS Marketplace.

"Wir freuen uns sehr über diese Weiterentwicklung unserer langjährigen Partnerschaft mit AWS", sagte Thomas Phelps, Senior Vice President für Unternehmensstrategie und CIO bei Laserfiche. "Der AWS Marketplace bietet Laserfiche-Direktkunden ein nahezu reibungsloses Erlebnis, wenn sie ausgehandelte private Angebote annehmen, ihre Rechnungs- und Zahlungshistorie verwalten und berechtigte Käufe auf ihre Verpflichtungen im Rahmen des AWS Enterprise Discount Program (EDP) anrechnen lassen möchten und das alles über ihr zentrales AWS-Konto."

Laserfiche bietet Tools für das Dokumentenlebenszyklusmanagement, die Informationssteuerung und die Workflow-Automatisierung auf einer Plattform, die von der Info-Tech Research Group mehrfach mit dem "Champion"-Award ausgezeichnet wurde. Zu den Funktionen von Laserfiche AI gehören die automatische Extraktion von Metadaten, die Zusammenfassung von Dokumenten sowie Chat- und Agentenfunktionen.

"Innerhalb von zwei Wochen, nachdem wir die Möglichkeit beantragt hatten, Laserfiche Cloud über den AWS Marketplace zu beziehen, bestätigte Laserfiche die Verfügbarkeit des Produkts auf dem Marktplatz", sagte Dr. Bianca Lochner, CIO der Stadt Scottsdale. "Wir schätzen die zügige Umsetzung und die vorausschauende Berücksichtigung unserer Bedürfnisse durch Laserfiche als unseren Geschäftspartner."

"Wir freuen uns sehr, Laserfiche im AWS Marketplace willkommen zu heißen", sagte Carol Potts, General Manager für den US-ISV-Vertrieb bei AWS. "Unternehmen in stark regulierten Branchen können nun die intelligenten Content-Management- und agentenbasierten KI-Funktionen von Laserfiche nutzen, um die Organisation, Verwaltung und Nutzung wichtiger Informationen in großem Maßstab schnell zu automatisieren. Indem wir den Zugang zu diesen Innovationen ermöglichen, unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Arbeitsweise zu transformieren."

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie den AWS Marketplace.

Über Laserfiche

Laserfiche ist eine führende Unternehmensplattform für Dokumentenmanagement und inhaltszentrierte Workflow-Automatisierung. Durch skalierbare Workflows, Formulare, Vorlagen ohne Programmieraufwand und KI-gestützte Erfassung beschleunigt die Laserfiche-Plattform die Geschäftsabwicklung.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in der ganzen Welt die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

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