Microsoft rückt mit neuen Entwicklungen rund um Künstliche Intelligenz, Cloud-Computing und Quantenforschung erneut in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Während viele Technologiewerte stark von Konjunktur und Konsum abhängen, setzt der Softwarekonzern auf wiederkehrende Erlöse und milliardenschwere Zukunftsmärkte. Gleichzeitig sorgen neue KI-Geräte und ambitionierte Technologieprojekte für zusätzliche Fantasie.Microsoft setzt auf mehrere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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