BYD hat im Mai erstmals seit rund einem Jahr wieder bessere Absatz- und Produktionszahlen als im Vorjahresmonat erzielt und damit positive Signale für die operative Entwicklung gesendet. Trotz eines Rückgangs der Gesamtverkäufe seit Jahresbeginn sehen Investoren Anzeichen dafür, dass die schwierigste Phase auf dem chinesischen Heimatmarkt überwunden sein könnte. Gleichzeitig treibt das Unternehmen seine internationale Expansion voran, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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