DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ADP: US-Privatsektor mit robustem Stellenzuwachs im Mai

Der Stellenaufbau in der US-Privatwirtschaft blieb im Mai robust, wie die neuesten monatlichen Zahlen des Personaldienstleisters ADP zeigen. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass der US-Arbeitsmarkt auf einem solideren Fundament steht. Privatunternehmen schufen im Mai netto 122.000 Arbeitsplätze, teilte ADP mit, und knüpften damit an die soliden Zuwächse von 105.000 Stellen im April an. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten mit 110.000 neuen Arbeitsplätzen im Privatsektor gerechnet.

ISM/Aktivität im US-Dienstleistungssektor im Mai weiter expandiert

Die Aktivität im US-Dienstleistungssektor ist im Mai stärker als erwartet gewachsen, wie eine Umfrage unter Managern ergab. Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor des Institute for Supply Management (ISM) lag bei 54,5, verglichen mit 53,6 im April. Von The Wall Street Journal befragte Ökonomen hatten einen Wert von 53,9 erwartet. Ein Indexstand über 50 deutet auf Wachstum hin, während ein Wert darunter eine Kontraktion anzeigt.

Kanadas Dienstleistungssektor wächst im Mai trotz schwachen Umfelds leicht

Die Aktivität im kanadischen Dienstleistungssektor hat sich im vergangenen Monat trotz eines Rückgangs des Neugeschäfts und anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheit leicht belebt. Dies zeigten am Mittwoch veröffentlichte Daten. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den kanadischen Dienstleistungssektor stieg im Mai auf 50,6 Punkte. Damit lag der Index zum ersten Mal seit Oktober wieder über der Schwelle von 50 Punkten, die Expansion von Kontraktion trennt, nachdem er im April auf 49,2 Punkte gestiegen war.

EU will mit Maßnahmen Abhängigkeit von US-Tech-Infrastruktur verringern

Brüssel bringt eine Reihe von Maßnahmen zur Stärkung der eigenen technologischen Fähigkeiten auf den Weg. Die EU-Kommission stellte am Mittwoch ein Paket zur technologischen Souveränität vor. Die vorgesehenen politischen Maßnahmen betreffen eine breite Palette von Technologie-Infrastrukturen - von Halbleitern über Cloud-Dienste und Rechenzentren bis hin zu Künstlicher Intelligenz.

US-Rohöllagerbestände überraschend deutlich gesunken

Die Rohöllagerbestände in den USA haben sich in der Woche zum 29. Mai verringert. Sie fielen nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 7,974 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 3,3 Millionen Barrel vorhergesagt. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 3,327 Millionen Barrel reduziert.

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June 03, 2026 13:00 ET (17:00 GMT)

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