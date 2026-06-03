Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Klassische Anleger beschäftigen sich zunehmend mit der Frage, wie sie Bitcoin in ihr Portfolio integrieren können. Dabei tauchen immer wieder ähnliche Begriffe auf: Bitcoin ETF, Bitcoin ETN, Bitcoin ETP, Bitcoin-Zertifikat oder direkter Bitcoin-Kauf.Für Anleger in Deutschland ist die Unterscheidung wichtig. Denn was in den USA als Spot-Bitcoin-ETF bekannt ist, funktioniert in Europa nicht automatisch genauso. Wer hierzulande nach einem Bitcoin ETF sucht, landet häufig bei börsengehandelten Produkten wie ETNs oder ETPs. Diese können Bitcoin abbilden, sind aber rechtlich und strukturell nicht dasselbe wie ein klassischer ETF. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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