Rezon Bio, ein wissenschaftgetriebenes europäisches Unternehmen für die Auftragsentwicklung und -herstellung von Biologika (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO), gab heute die Ernennung von Dr. Ralf Otto zum Chief Operating Officer (COO) mit Wirkung zum 1. Juni 2026 bekannt. Dr. Ralf Otto wird in dieser Rolle für die operativen Bereiche der klinischen und kommerziellen cGMP-Herstellung, Entwicklung, Qualität, Engineering und Geschäftsabläufe innerhalb der integrierten End-to-End-CDMO-Plattform von Rezon Bio verantwortlich sein.

Seine Ernennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Rezon Bio seine nächste Wachstumsphase einleitet. Der Schwerpunkt wird dabei auf der Erweiterung des Dienstleistungsangebots, dem Ausbau des globalen Kundenstamms sowie der Verbesserung des Zugangs zu Biosimilars und neuartigen Biologika durch operative Exzellenz, Skalierbarkeit und eine gesteigerte Preiswettbewerbsfähigkeit liegen.

Ralf Otto, PhD, kann auf über 25 Jahre internationale Führungserfahrung in der CDMO- und biopharmazeutischen Industrie zurückblicken und verfügt über umfassende Fachkenntnisse in den Bereichen Entwicklung von Biologika, klinische und kommerzielle cGMP-konforme Herstellung, Technologietransfer, Skalierung der Herstellung, operative Exzellenz sowie CDMO-Transformation in Europa und den Vereinigten Staaten. Er hat im Laufe seiner Karriere komplexe Herstellungsprozesse für Biologika geleitet, die weltweite Produktversorgung sichergestellt, Initiativen zur betrieblichen und organisatorischen Transformation vorangetrieben und integrierte Entwicklungs- und Herstellungsprozesse gestärkt, wobei sein Fokus auf Skalierbarkeit, Effizienz und langfristigen Kundenpartnerschaften lag.

"Ich freue mich sehr, dass Ralf Otto die Rolle des Chief Operating Officer in einer Zeit übernimmt, in der Rezon Bio seine nächste Wachstumsphase einleitet", so Dr. Adriana Kiedzierska-Mencfeld, PhD, Chief Executive Officer (CEO) von Rezon Bio. "Seine internationale Erfahrung in den Bereichen Biologika-Entwicklung, Herstellung und organisatorische Transformation, kombiniert mit seinem pragmatischen Führungsstil und seinem starken Fokus auf die Umsetzung, wird von entscheidender Bedeutung für uns sein, um unsere integrierten Kompetenzen weiter zu stärken, die Umsetzung im gesamten Unternehmen zu verbessern und unseren Kunden ein außergewöhnliches Serviceerlebnis, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit zu bieten."

"Was mich an Rezon Bio besonders gereizt hat, ist die Kombination aus herausragenden wissenschaftlichen Kompetenzen, einer ehrgeizigen langfristigen Vision und einem ausgesprochen engagierten Team", so Dr. Ralf Otto, der neu ernannte COO von Rezon Bio. "Es besteht ein eindeutiger Bedarf an zuverlässigen und preislich äußerst wettbewerbsfähigen CDMOs, um Innovationen voranzutreiben, und ich werde mich darauf konzentrieren, unseren Kunden über den gesamten Lebenszyklus von Biologika hinweg eine nahtlose, reaktionsschnelle und qualitativ hochwertige Betreuung zu bieten."

Bevor Ralf Otto, PhD, zu Rezon Bio kam, hatte er leitende Führungspositionen in der globalen biopharmazeutischen Industrie und im CDMO-Sektor inne, beispielsweise bei Boehringer Ingelheim BioXcellence, wo er die groß angelegte Produktion von Säugetierzellkulturen leitete, um die Versorgung mit klinischen und kommerziellen Biologika sicherzustellen. Später war er General Manager und Site Head in Fremont, Kalifornien, wo er für die Umwandlung des Standorts in einen auf operative Exzellenz und Wachstum ausgerichteten Multi-Produkt-CDMO-Betrieb verantwortlich war. Bei Rentschler Biopharma Inc. fungierte er als Chief Operating Officer und später als President und CEO und trieb den Ausbau der Kapazitäten, die operative Transformation sowie die Organisationsentwicklung im Bereich integrierter biologischer Entwicklungs- und Herstellungsdienstleistungen voran. Als Partner bei McKinsey Company beriet er führende globale Biopharma-, CRO- und CDMO-Unternehmen in Fragen der Gesamtstrategie, der Transformation von Vertrieb und Betrieb sowie des organisatorischen Wandels und des Kapazitätsaufbaus. Ralf Otto, PhD, hat einen Doktortitel in Biotechnologie von der Universität Stuttgart.

Über Rezon Bio

Rezon Bio ist eine wissenschaftlich basierte Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO). Sie ist spezialisiert auf die Entwicklung und Fertigung von biologischen Arzneimitteln aus Säugetieren. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Polen bietet integrierte Lösungen von der Entwicklung von Zelllinien, der Herstellung von Substanzen für Medikamente bis hin zur Produktentwicklung. Die Werke sind hochmodern, die Teams haben Weltklasse und Rezon Bio kann Erfolge im Hinblick auf die Handhabung regulatorischer Anforderungen und die Vermarktung vorweisen. Gestützt auf die Exzellenz von Polpharma Biologic bei der Entwicklung von Biosimilars liefert Rezon Bio dank Innovation, Zusammenarbeit, analytischer Brillanz und weltweitem Engagement für Patienten hochwertige Unterstützung.

Für weitere Informationen zu den Standorten von Rezon Bio besuchen Sie bitte: https://rezonbio.com/discover/our-facilities/

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