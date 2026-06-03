Das finnische Unternehmen für Verteidigungstechnologie Sensofusion Oy weitet seine Geschäftstätigkeit vom Boden in die Luft und in die Erdumlaufbahn aus. Ab heute wird die Luft- und Raumfahrtsparte des Unternehmens unter dem Namen Sensofusion Aerospace tätig sein. Die aktuellen Produktentwicklungsprojekte der Einheit sind das Überwachungsflugzeug Sensofusion Swift sowie die ersten beiden Satellitenmissionen des Unternehmens, Fennec-1 und Fennec-2

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With the Fennec-satellite program, Sensofusion's sensing capability extends into Earth orbit.

Sensofusion Swift ist ein typenzertifiziertes Flugzeug für die allgemeine Luftfahrt mit integrierten Signalaufklärungsfunktionen, Radar und weiteren fortschrittlichen Sensoren. Im Gegensatz zu unbemannten Systemen kann Swift im Luftverkehr in Friedenszeiten in der Nähe von Flughäfen und Ballungszentren ohne gesonderte Ausnahmegenehmigungen eingesetzt werden.

Sensofusion Swift ist gleichzeitig ein Flugzeug und eine Drohne. Es kann sowohl als bemanntes Flugzeug der allgemeinen Luftfahrt als auch als unbemanntes System angeschafft und betrieben werden. Dies bietet Beschaffungsorganisationen Flexibilität in Bezug auf Budget und Vorschriften, denn das Flugzeug kann im Rahmen von Beschaffungsprogrammen für Flugzeuge oder Drohnen angeschafft werden was den Kunden Flexibilität bei der Budgetplanung ermöglicht -, während dieselbe Plattform je nach den Vorschriften des Ziellandes sowohl von einem menschlichen Piloten als auch im Autopilot-Modus betrieben werden kann.

Das Flugzeug basiert auf dem Flugzeugtyp Atol Aurora. Sensofusion hat den finnischen Flugzeughersteller Atol Aviation im Frühjahr 2026 übernommen. Die neuen Swift-Flugzeuge werden am Flughafen Halli, einem ehemaligen Stützpunkt der finnischen Luftwaffe, hergestellt und mit dem Airfence-System zur Drohnenabwehr ausgestattet. In der Regel hat ein luftgestützter Sensor eine drei- bis fünfmal größere Reichweite als ein bodengestützter Sensor. Außerdem werden die Flugzeuge über Radar- und Abfangdrohnen-Fähigkeiten verfügen.

Das nächste Ziel des Unternehmens ist die Erdumlaufbahn. Fennec-1 ist der erste Satellit des Unternehmens. Mit ihm will das Unternehmen seine Fähigkeit unter Beweis stellen, vom Weltraum aus schwache terrestrische Signale zu erfassen. Fennec-2 erweitert die Nutzlast und wird auf die neue Satellitenplattform von Sensofusion überführt ein erster Schritt hin zu einer größeren Konstellation. Der erste Satellit wird mit einer SpaceX Falcon-Rakete im Herbst 2027 in die Umlaufbahn gebracht.

"Da die Erde eine Kugel ist, funktioniert die Signalüberwachung besser, je höher wir operieren. Aus diesem Grund verlagern wir unsere Überwachungskapazitäten derzeit vom Boden in die Luft und schon bald auch in den Orbit", so der Gründer und CEO von Sensofusion,TuomasRasila

Medienmaterialien zu Sensofusion Swift stehen für die mediale Nutzung in der Sensofusion Media Library zur Verfügung:https://www.sensofusion.com/aerospace

Sensofusion

Sensofusion ist ein finnisches Unternehmen für Verteidigungstechnologie, das Lösungen der nächsten Generation für die Erkennung und Abwehr von Drohnen entwickelt. Sensofusion zählt zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Drohnenabwehr und beliefert mit seinen Produkten Kunden aus dem Militär- und Sicherheitsbereich auf der ganzen Welt.

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