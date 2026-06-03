Klarna informiert Investoren

Die Klarna Group plc (NYSE: KLAR) möchte Investoren darüber informieren, dass das Patent- und Marktgericht in Stockholm, Schweden (Patent- och marknadsdomstolen), die Veröffentlichung seines Urteils im Kartellrechtsverfahren verschoben hat, das von PriceRunner, einer Tochtergesellschaft von Klarna, gegen Google angestrengt wurde.

Das Gericht hat die Veröffentlichung seines Urteils vom 10. Juni auf den 26. Juni 2026 um 11:00 Uhr MEZ verschoben.

Wichtiger Hinweis

Der Ausgang des Verfahrens ist von Natur aus ungewiss. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass PriceRunner in Bezug auf die Haftung oder die Höhe des Schadenersatzes Erfolg haben wird. Jede etwaige Entschädigungssumme unterläge einer möglichen Berufung durch Google, Vereinbarungen über die Aufteilung mit ehemaligen PriceRunner-Aktionären und dem Prozessfinanzierer von Klarna sowie der geltenden Besteuerung. Der Dollarbetrag der Forderung sollte nicht als Hinweis auf eine wahrscheinliche Entschädigung angesehen werden. Diese Mitteilung stellt keine Gewinnprognose dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu unserer zukünftigen finanziellen Leistung, Geschäftsstrategie, Wachstumszielen, Marktchancen und operativen Plänen, einschließlich des Ausgangs von Rechtsstreitigkeiten. Wörter wie "glauben", "erwarten", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "werden", "können", "könnten", "schätzen" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklichen oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit:

Unsere Fähigkeit, Kunden- und Händlerbeziehungen zu pflegen und auszubauen;

Wettbewerb und technologische Entwicklungen;

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Lizenzanforderungen;

Unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile aus unseren Finanzierungsvereinbarungen zu erzielen;

Kreditrisikomanagement und Verfügbarkeit von Finanzmitteln;

Allgemeine wirtschaftliche Bedingungen und Marktvolatilität; sowie

Unsere Fähigkeit, in neue Märkte und Produkte zu expandieren.

Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln unsere Einschätzung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung wider und basieren auf den uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Anleger sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen und die Risikofaktoren in unseren bei der SEC eingereichten Unterlagen prüfen, um eine umfassendere Darstellung der Risiken zu erhalten.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen. Mit über 119 Millionen aktiven Klarna-Nutzern weltweit und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht das KI-gestützte Zahlungs- und Handelsnetzwerk von Klarna den Menschen, smarter zu bezahlen mit der Mission, überall und für alles verfügbar zu sein. Verbraucher können mit Klarna online, im Laden sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Mehr als 1 Million Einzelhändler vertrauen auf die innovativen Lösungen von Klarna, um Wachstum und Kundenbindung zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, die Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange notiert (NYSE: KLAR). Weitere Informationen finden Sie unter Klarna.com

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