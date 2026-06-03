München (ots) -Am Mittwochabend wurden in München die Gewinner des PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2026 bekannt gegeben. Ausgezeichnet wurden 19 Fernsehbeiträge aus 13 Ländern - darunter fünf aus Taiwan und je zwei aus Deutschland und Kanada. Verliehen wurden die begehrten Trophäen bei einer Gala im WERK7 Theater in München. Insgesamt 440 Beiträge aus aller Welt waren beim weltweit ältesten und renommiertesten Festival für Kinder- und Jugendfernsehprogramme eingereicht worden. 300 internationale Kinderfernsehschaffende kamen im Bayerischen Rundfunk zusammen, um die Wettbewerbsbeiträge zu sichten und über Qualitätsstandards zu diskutieren.1964 vom Bayerischen Rundfunk mit der Landeshauptstadt München und dem Freistaat Bayern gegründet, hat sich der Wettbewerb zur wichtigsten Plattform weltweit entwickelt, um Qualität im TV-Programm für Kinder und Jugendliche zu diskutieren und voranzubringen. Der PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL findet alle zwei Jahre statt.Bei der diesjährigen 32. Auflage wurden insgesamt 375 Fernsehbeiträge aus 52 Ländern von Fernsehsendern und Produktionsfirmen zum Wettbewerb in den Hauptkategorien eingereicht, sowie 65 Kurzfilme in die Shorts-Kategorien. Die Bandbreite umfasste alle Genres, die das Kinderfernsehen zu bieten hat: Von Comedyformaten über Drama und animierte Actionserien bis hin zu Dokumentationen und Wissenssendungen. Auch thematisch waren die diesjährigen Finalprogramme vielfältig aufgestellt: Ausgrenzung, Rassismus, Machtmissbrauch, Gewalt und Tod kamen ebenso zur Sprache wie Freundschaft, Zusammenhalt, Geschlechtsidentität, körperliche Behinderung, oder kultureller Austausch.Die Besonderheit beim PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL: Es gibt keine Jurys, die hinter verschlossenen Türen tagen. Die Festivalteilnehmenden aus aller Welt stimmen gemeinsam über die Gewinnerprogramme ab. Die Preisverleihung bildet den Abschluss einer inspirierenden Woche.Ein Klassiker des deutschen Kinderfernsehens darf sich über einen Hauptpreis freuen. Die Sendung mit dem Elefanten, Episode: "Wo stecken Gefühle" (ARD/WDR) hat sich in der Kategorie Bis 6 Jahre Non-Fiktion gegen starke Konkurrenz durchgesetzt. In der Sendung erkunden Kinder ihre Emotionen und erfahren, wie sie Gefühle wie Angst oder Nervosität überwinden können.Und eine weitere Kinderserie aus Deutschland konnte die internationalen Medienschaffenden überzeugen: Eine Episode der Serie Lenas Hof (Studio FILM BILDER GmbH fürs ZDF) gewann in der Kategorie Bis 6 Jahre Fiktion. Jede Folge der deutsch-französischen Animationsserie dreht sich um ein anderes Tier, manchmal auch um eine kleine Gruppe von zwei oder drei Tieren. Die Serie beleuchtet, wie die Tiere in dieser kleinen, eng verbundenen Gemeinschaft miteinander umgehen.Äußerst erfolgreich war beim diesjährigen PRIX JEUNESSE das taiwanesische Kinderfernsehen, das schon bei der letzten Ausgabe mit starken Programmen beeindrucken konnte. Diesmal gehen insgesamt fünf Preise nach Taiwan, darunter der Hauptpreis in der Kategorie 7 - 10 Jahre Fiktion für das einfühlsame Drama Where we sit together, in dem die zehnjährige Fang versucht, etwas Struktur und Liebe in ihre chaotische Familie zu bringen und damit neu zu definieren, was "Zuhause" bedeutet. Die deutsche Kinderjury zeichnete ebenfalls ein Programm aus Taiwan aus: Die Dokumentation Call Me Wild Child, in der zwei Jungen einen Ranger bei der Jagd im Dschungel begleiten. Die Dokumentarserie will Kinder anregen, sich vom Bildschirm zu lösen und die Natur aktiv zu erleben.Das taiwanesische Drama The Brave Swing gewann den Gender-Equity-Preis. Der Film erzählt die Geschichte des zehnjährigen Cheng-Cheng, der den Mut aufbringt, über seinen Schmerz nach einem traumatischen Vertrauensbruch zu sprechen. Thematisiert wird der sexuelle Missbrauch von Jungen, das Schweigen innerhalb von Familien und die Bedeutung von Unterstützung, um den Kreislauf von Trauma und Gewalt zu durchbrechen.Die Preisträger des PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2026 im Überblick:Kategorie 11-15 Jahre Non-Fiktion:MY LIFE: ME, MY HORSE & MY SPEARSalt Street Productions Ltd, GroßbritannienKategorie 11-15 Jahre FiktionBOTTLED UP!NTR, NiederlandeKategorie 7-10 Jahre Non-FiktionMOTIONCRAFTSU-Next, JapanKategorie 7-10 Jahre FiktionWHERE WE SIT TOGETHERTaipei National University of the Arts, TaiwanKategorie Bis 6 Jahre Non-FiktionDIE SENDUNG MIT DEM ELEFANTEN - WO STECKEN GEFÜHLE?Westdeutscher Rundfunk, DeutschlandKategorie Bis 6 Jahre FiktionLENAS HOFStudio FILM BILDER GmbH, DeutschlandShorts Prize 11-15 Jahre25 FUN FACTS, APRIL 25RTP, PortugalShorts Prize 7-10 JahreBIRDS AN BEES - Episode: SPERMLUMNI (France Télévisions), FrankreichShorts Prize Bis 6 JahreANNA MAKES GROUNDFubon Cultural & Educational Foundation, TaiwanUNESCO SonderpreisYORE GRAMPS AND THE WHALEDois Irmãos Produção Artística Ltda, BrasilienGender Equity PrizeTHE BRAVE SWINGMyVideo, TaiwanPRIX JEUNESSE Theme PrizeMEDIA STAMPEDSinking Ship Entertainment, KanadaPreis der Deutschen Kinderjury | 7-10 Jahre Non-FiktionCALL ME WILD CHILD, EPS. 2 HUNTINGLumian Production House, TaiwanPreis der Deutschen Kinderjury | 7-10 Jahre FiktionBECOMING KAISERDanish Broadcasting Corporation, DänemarkPreis der internationalen Jugendjury | 11-15 Jahre Non-FiktionRETURNING TO ULUKHATOK (CBC KIDS NEWS)CBC Kids, KanadaPreis der internationalen Jugendjury | 11-15 Jahre FiktionHIDDEN MOTIVESNRK - Norsk Rikskringkasting, NorwegenPreis der internationalen Shorts-Jugendjury | 11-15 JahreANNE FRANKCanal Encuentro, ArgentinienPreis der internationalen Shorts-Jugendjury | 7-10 JahreMY SHADOW AND MEKan Kids Education - Digital, IsraelHeart PrizeWHERE WE SIT TOGETHERTaipei National University of the Arts, TaiwanPressekontakt:Kirsten Schneid, Festivalkoordinatorinkirsten.schneid@prixjeunesse.deTel: +49-89-5900-42058Original-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6287973