Die Serien 3+ und Mini sind nun für Tierhalter in neuen europäischen Märkten erhältlich

Fi, der Marktführer im Bereich intelligenter Haustiertechnologie, gab heute eine bedeutende internationale Expansion bekannt, durch die seine KI-gestützten GPS-Traggeräte für Haustiere und sein Konnektivitätsnetzwerk nun in 38 Ländern in Nordamerika und Europa verfügbar sind.

Fi-Geräte sind nun in 29 Märkten erhältlich, darunter auch neu hinzugekommene Länder wie Finnland, Schweden, Dänemark, Österreich, Belgien, die Niederlande, Rumänien, die Slowakei und Lettland. Dank des internationalen Netzwerks von Fi können Kunden den Dienst auch in der Schweiz, in Norwegen, Liechtenstein, Island und der Türkei nutzen, wodurch sich die Gesamtabdeckung von Fi auf 38 Länder erstreckt.

Diese Erweiterung spiegelt die wachsende Nachfrage von Tierhaltern wider, die sich eine zuverlässige Vernetzung und Einblicke in die Gesundheit ihrer Tiere wünschen, egal ob sie zu Hause sind oder im Ausland unterwegs sind.

"Wo auch immer sich Ihr Haustier aufhält, sollte Fi funktionieren", sagte Jonathan Bensamoun, Gründer und CEO von Fi. "Da immer mehr Tierhalter international reisen und eine nahtlose Netzabdeckung erwarten, erweitern wir die Reichweite von Fi, damit sie auch in weiteren Teilen Europas und Nordamerikas mit ihren Haustieren in Verbindung bleiben können."

Die KI-gestützten Wearables von Fi, darunter die Modelle Series 3+ und Mini, bieten Besitzern einen unvergleichlichen Einblick in die Gesundheit und den Aufenthaltsort ihrer Haustiere. Zu den Funktionen gehören:

GPS-Ortung in Echtzeit schnellere und genauere Standortbestimmung, selbst in ländlichen Gebieten und Regionen mit schlechter Netzabdeckung

KI-gestützte Einblicke in das Verhalten Erfassen Sie Bellen, Lecken, Kratzen, Fressen und Trinken, um Trends und Unregelmäßigkeiten im Zeitverlauf zu erkennen

Verloren-Modus mit Search Party+ nutzt das Fi-Netzwerk zur Mitwirkung der Community, um vermisste Haustiere aufzufinden

Aktivitäts- und Schlafüberwachung Erfassen Sie die täglichen Schritte, die Schlafqualität und die zurückgelegte Strecke, um das allgemeine Wohlbefinden Ihres Haustieres zu überwachen

Apple Watch-Integration Überprüfen Sie den Standort und die Aktivität Ihres Haustiers direkt vom Handgelenk aus

EscapeAI nutzt maschinelles Lernen, um mit größerer Genauigkeit als je zuvor zu erkennen, wann ein Haustier eine Sicherheitszone verlassen hat

Heatmap Visualisieren Sie die GPS-Daten Ihres Haustieres einer ganzen Woche auf einer interaktiven Karte und erkennen Sie auf einen Blick dessen Lieblingsrouten, tägliche Gewohnheiten und die am häufigsten besuchten Orte

Quick Zones damit können Besitzer unterwegs im Handumdrehen eine vorübergehende Sicherheitszone einrichten ideal für Reisen, Wanderungen oder immer dann, wenn sich ein Haustier an einem unbekannten Ort befindet

Mit einer Präsenz und Netzabdeckung in mittlerweile 38 Ländern erweitert Fi weiterhin den Zugang zu den Tools, auf die Tierhalter vertrauen, um die Sicherheit und Gesundheit ihrer Haustiere zu gewährleisten.

Über Fi

Fi entwickelt KI-gestützte Wearables für Haustiere, die Daten in Erkenntnisse und Kommunikation umwandeln und so die Mensch-Tier-Beziehung stärken. Durch die Kombination von GPS-Ortung, KI-gestützten Gesundheitsanalysen über Fi Intelligence und Echtzeit-Sicherheitsfunktionen auf einer einzigen Plattform ist Fi führend im Bereich der vernetzten Wearables für Haustiere. Fi wurde von Jonathan Bensamoun und Loren Kirkby gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City. Erfahren Sie mehr unter FiTracking.com.

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