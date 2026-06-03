Broadcom hat nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Zwar konnte das Unternehmen die Erwartungen leicht übertreffen, die Aktie geriet nachbörslich in einer ersten Reaktion dennoch deutlich unter Druck. In den vergangenen Wochen hatte sich das Papier aber auch extrem stark entwickelt.Erlöse beliefen sich auf 22,19 Milliarden Dollar und damit minimal über den Erwartungen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum legte der Umsatz um 48 Prozent zu. Treiber des Wachstums bleibt vor ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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