© Foto: Nikos Pekiaridis - NurPhotoBroadcoms KI-Chips sind heißer denn je: Der Konzern verdoppelte seinen Gewinn und erwartet im laufenden Quartal einen KI-Umsatz von 16 Milliarden US-Dollar. Die Aktie reagiert trotzdem mit Verlusten.Broadcom profitiert massiv vom KI-Boom: Der US-Chiphersteller hat im zweiten Quartal seinen Gewinn nahezu verdoppelt und gibt für das laufende Quartal einen Ausblick, der die Erwartungen der Analysten deutlich übertrifft. Treiber ist die explodierende Nachfrage nach maßgeschneiderten KI-Chips. Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht. Zwischen Februar und April kletterte der Umsatz um 48 Prozent auf 22,19 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 2,44 US-Dollar und übertraf …
Enthaltene Werte: US11135F1012Den vollständigen Artikel lesen
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