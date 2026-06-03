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NIANCE erweitert sein Angebot über Produkte hinaus zu einem globalen Ökosystem für Beauty und Longevity



03.06.2026 / 23:35 CET/CEST

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ZÜRICH, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Die Schweizer Luxus-Beauty-Marke NIANCE tritt mit der Einführung eines integrierten Ökosystems für Beauty und Longevity, das Hautpflege, Nahrungsergänzung, Diagnostik, Behandlungen, Regeneration und Wellness-Erlebnisse vereint, in eine neue Wachstumsphase ein. NIANCE ist für seinen wissenschaftlich fundierten Ansatz für gesundes Älterwerden bekannt und hat in den letzten zehn Jahren Produkte entwickelt, die Schönheit und Wohlbefinden fördern. Mit Neueröffnungen in Zürich, Shanghai und Zypern entwickelt sich das Unternehmen nun von einer produktorientierten Beauty-Marke zu einem holistischen Produkt- und Dienstleistungs-Ökosystem. "Holistische Schönheit und Longevity waren schon immer Teil der DNA von NIANCE", sagt Yvette Ettema, Vorsitzende von NIANCE Schweiz. "Wir haben mit fortschrittlicher Hautpflege und Nahrungsergänzungsmitteln begonnen, die darauf ausgelegt sind, ein gesundes Älterwerden zu unterstützen. Heute erweitern wir diese Philosophie zu vollständig integrierten Erlebnissen, bei denen Produkte, Behandlungen und Wohlfühlprogramme Hand in Hand gehen." House of NIANCE Zürich ist ein neues Beauty-Longevity-Konzept, das personalisierte Hautanalysen, hochmoderne Gesichts- und Körperbehandlungen sowie Nahrungsergänzung anbietet. Zu den besonderen Highlights zählen die Epigenetic Longevity Renewal-Gesichtsbehandlung, das Swiss Glacier Longevity-Ritual, Therapien zur Stressbewältigung, Programme zur Wiederherstellung des Mikrobioms sowie Behandlungen zur Aktivierung der Körperkontur. Darüber hinaus eröffnet die Marke das NIANCE Beauty & Longevity Center am Bund in Shanghai sowie das Ararat Wellness Powered by NIANCE Switzerland auf Zypern. Die Marke entwickelt ihre Hautpflege- und Anti-Aging-Systeme auf der Grundlage der biologischen Ursachen des Alterns und orientiert sich dabei am wissenschaftlichen Rahmen der 14 Kennzeichen des Alterns. Dies prägt den ganzheitlichen Ansatz des Unternehmens in Bezug auf Hautvitalität, zelluläre Resilienz, Regeneration, Entzündungsmanagement, Kollagenunterstützung und langfristiges Wohlbefinden. "Luxus verändert sich, und das macht mir wirklich Hoffnung." Natalia Vodianova, eine der ersten Investorinnen bei NIANCE, sagt: "Wir entfernen uns von der Vorstellung, der Zeit widerstehen zu wollen, und bewegen uns hin zu etwas weitaus Klügerem - der Sorge um unsere Gesundheit. NIANCE hat dies schon lange erkannt, bevor es zum Thema wurde, und deshalb habe ich mich entschieden, Teil dieser Reise zu sein." Angesichts des anhaltenden Wachstums der globalen Longevity-Wirtschaft möchte NIANCE eine neue Kategorie schaffen, in der Schönheit, Wissenschaft, Wellness und Langlebigkeit zu einem ganzheitlichen Lifestyle-Erlebnis verschmelzen. Das House of NIANCE wurde offiziell in der Seidengasse 13, 8001 Zürich, Schweiz, eröffnet Informationen zu NIANCE: NIANCE ist eine Schweizer Luxusmarke für Schönheit und Longevity, die sich auf wissenschaftlich fundierte Hautpflege, Nahrungsergänzungsmittel und ganzheitliche Longevity-Systeme spezialisiert hat. NIANCE wird in der Schweiz entwickelt und hergestellt und verbindet modernste Biotechnologie mit einem ganzheitlichen Ansatz zur Förderung eines gesunden Alterns, der Hautvitalität, der Widerstandsfähigkeit und des langfristigen Wohlbefindens. Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an press@niance.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2993546/HOUSE_OF_NIANCE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2993545/NIANCE_LOGO.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/niance-erweitert-sein-angebot-uber-produkte-hinaus-zu-einem-globalen-okosystem-fur-beauty-und-longevity-302790794.html



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