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Actian bringt Agentic Data Steward auf den Markt, um die semantische Konsistenz von KI-Systemen in Unternehmen zu gewährleisten



03.06.2026 / 23:50 CET/CEST

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Neuer, in die Actian Data Intelligence Platform eingebetteter KI-Agent sorgt für kontinuierliche semantische Konsistenz bei internen Workflows, MCP-verbundenen Tools und KI-Agenten von Drittanbietern ROUND ROCK, Texas, 3. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Actian , die Daten- und KI-Abteilung von HCLSoftware, kündigte heute den Actian Data Steward Agent an, einen neuen KI-Agenten, der in die Actian Data Intelligence Platform eingebettet ist, um eine geregelte semantische Schicht zu liefern und einen gemeinsamen Geschäftskontext für KI-Systeme im Unternehmen, interne Workflows, MCP-angeschlossene Tools und KI-Agenten von Drittanbietern zu ermöglichen. Der Agent automatisiert die zeitaufwändige Arbeit der Metadaten-Dokumentation, -Anreicherung und -Governance, beschleunigt die Wertschöpfung und reduziert den manuellen Aufwand für den Aufbau und die Pflege KI-fähiger Datengrundlagen. Laut Gartner "gelingt es den meisten Führungskräften im Bereich Daten und Analysen (D&A) immer noch nicht, Metadaten effektiv zu nutzen. 51 % der Unternehmen verlassen sich immer noch auf passive Metadatenpraktiken, was ihre Möglichkeiten zur Erschließung von Geschäftswerten einschränkt".1 Die Pflege und Katalogisierung von Metadaten obliegt fast ausschließlich den Datenverwaltern, was einen Engpass darstellt. Gartner berichtet auch, dass "diese Verwalter oft nur einen kleinen Teil ihrer Zeit - typischerweise 5 bis 10 % - für Governance-Aufgaben, einschließlich der Katalogisierung, aufwenden".2 Da Unternehmen immer mehr KI-Agenten in ihren Arbeitsabläufen einsetzen, werden konsistente Metadaten zur Grundlage, auf die jeder Agent angewiesen ist. Der Data Steward Agent ist direkt in Katalog-Workflows eingebettet und aktualisiert die Metadaten kontinuierlich, wenn sich die Datenumgebungen weiterentwickeln. Der Agent basiert auf dem föderierten Wissensgraphen, der semantischen Schicht, den Datenprodukten und den Datenverträgen der Actian Data Intelligence Platform. Er ermöglicht es sowohl internen Plattformfunktionen als auch externen KI-Agenten, einschließlich Systemen von Drittanbietern, die über das Model Context Protocol (MCP) und A2A-Integrationen (Agent-to-Agent) verbunden sind, innerhalb desselben geregelten Geschäftskontexts zu arbeiten. Durch die kontinuierliche Identifizierung von Lücken, das Vorschlagen von Aktualisierungen und die Durchsetzung von Konsistenz reduziert der Agent die manuelle Arbeit, sodass sich die Teams auf Governance, Validierung und den Aufbau von KI-fähigen Daten in großem Umfang konzentrieren können. Wie der Data Steward Agent die Metadatenverwaltung automatisiert Im Gegensatz zu KI-Copiloten, die sich auf einzelne Aufgaben konzentrieren, wendet der Data Steward Agent agentenbasierte KI an, um den gesamten Umfang der Datenverwalterrolle abzudecken, anstatt nur einzelne Teile davon zu automatisieren. Der Agent überwacht die Datenlandschaft, während sie sich entwickelt, und automatisiert den gesamten Datenkatalog: Verfasst und aktualisiert die Bestandsdokumentation, während sich die Datenpipelines weiterentwickeln.

Weist verwaisten Vermögenswerten Eigentumsrechte zu und kennzeichnet Lücken in der Dokumentation und den Eigentumsrechten.

Empfiehlt Klassifizierungen einschließlich PII, Vertraulichkeitsstufe und Bereich.

Erstellt und pflegt unternehmensweite Glossardefinitionen und Geschäftsbegriffe.

Deckt Probleme bei der Anpassung von Richtlinien auf, bevor sie die nachgeschalteten Verbraucher erreichen. Warum die Vorschläge des Data Steward Agent präzise und Governance-fähig sind Der Data Steward Agent nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache, um Vorschläge anhand von Abstammung, Nutzungsmustern und vorhandenem Katalogkontext zu begründen und so die Genauigkeit zu verbessern. Die Ergebnisse werden mit bestehenden Datenprodukten und Verträgen in der Plattform abgeglichen, um Konsistenz und Kompatibilität zu gewährleisten. Die Datenverwalter prüfen und genehmigen die Vorschläge und konzentrieren sich dabei auf die Validierung und nicht auf die Erstellung, um die Kontrollen aufrechtzuerhalten. "Da Unternehmen vernetzte KI-Agenten in ihren Arbeitsabläufen einsetzen, wird die Aufrechterhaltung der semantischen Konsistenz manuell unmöglich", sagt Guillaume Bodet, Chief Product Officer von Actian. "Der Data Steward Agent gleicht Metadaten, Geschäftsdefinitionen, Abstammung und Governance-Kontext kontinuierlich ab, damit KI-Systeme auf der Grundlage eines gemeinsamen Verständnisses von Unternehmensdaten arbeiten können." Der Data Steward Agent ist ab sofort als Teil der Actian Data Intelligence Platform erhältlich, die semantisches KI-Verständnis, Abstammung, Qualitätsindikatoren, Geschäftskontext und Konversationsanalysen bietet. Weitere Informationen finden Sie im Blog " Data Steward Agent: The Missing Layer Between AI and Context " oder besuchen Sie https://www.actian.com/data-intelligence/platform/ . Kurzreferenz: Actian Data Steward Agent Produkt: Actian Data Steward Agent

Actian Data Steward Agent Plattform: Actian Data Intelligence Platform

Actian Data Intelligence Platform Was es bewirkt: Automatisiert die Dokumentation, Anreicherung, Klassifizierung und Verwaltung von Metadaten auf Unternehmensebene und verwaltet die semantische Ebene, die von allen KI-Agenten abgefragt wird, um konsistente, vertrauenswürdige Ergebnisse zu erzielen.

Automatisiert die Dokumentation, Anreicherung, Klassifizierung und Verwaltung von Metadaten auf Unternehmensebene und verwaltet die semantische Ebene, die von allen KI-Agenten abgefragt wird, um konsistente, vertrauenswürdige Ergebnisse zu erzielen. Hauptfunktionen: Asset-Dokumentation, Eigentumszuweisung, PII- und Sensibilitätsklassifizierung, Verwaltung von Geschäftsglossaren, Anpassung von Richtlinien, MCP-Server-Integration, A2A-Protokollunterstützung

Asset-Dokumentation, Eigentumszuweisung, PII- und Sensibilitätsklassifizierung, Verwaltung von Geschäftsglossaren, Anpassung von Richtlinien, MCP-Server-Integration, A2A-Protokollunterstützung Für wen ist es geeignet: Datenverwalter, Dateningenieure, Datenanalysten, Führungskräfte im Bereich Unternehmensdaten und KI

Datenverwalter, Dateningenieure, Datenanalysten, Führungskräfte im Bereich Unternehmensdaten und KI Verfügbarkeit: Jetzt verfügbar in der Actian Data Intelligence Platform

Jetzt verfügbar in der Actian Data Intelligence Platform Weitere Informationen: https://www.actian.com/data-intelligence/platform/ Informationen zu Actian Actian versetzt Unternehmen in die Lage, Daten in großem Umfang sicher zu verwalten und zu steuern. Die Datenmanagement- und Data-Intelligence-Lösungen von Actian helfen dabei, komplexe Datenumgebungen zu optimieren und die Bereitstellung von KI-fähigen Daten zu beschleunigen. Actian-Lösungen sind flexibel, lassen sich nahtlos integrieren und arbeiten zuverlässig in On-Premises-, Cloud- und Hybrid-Umgebungen. Erfahren Sie mehr über Actian, die Daten- und KI-Abteilung von HCLSoftware , unter actian.com . 1 Gartner, "Wie D&A-Führungskräfte Metadaten für bessere Geschäftsergebnisse nutzen können", 13. Oktober 2025. 2 Gartner, "Was Datenarchitekten vor der Implementierung eines Datenkatalogs wissen müssen", 11. August 2025.



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