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ERA-Kongress: Die FLOW-Studie zeigt, dass Semaglutid die Lebensqualität bei Diabetes und Nierenerkrankungen verbessert



04.06.2026 / 00:05 CET/CEST

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GLASGOW, Schottland, 4.Juni 2026 /PRNewswire/ -- Neue Ergebnisse der bahnbrechenden FLOW-Studie, die auf dem 63rd ERA-Kongress vorgestellt wurden, zeigen, dass einmal wöchentlich verabreichtes Semaglutid die gesundheitsbezogene Lebensqualität von Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes (T2D) und chronischer Nierenerkrankung (CKD) deutlich verbessert, was etwa acht zusätzlichen Tagen bei voller Gesundheit pro Jahr entspricht. Die Studie hatte zuvor gezeigt, dass Semaglutid das Risiko für schwerwiegende Nierenerkrankungen um 24 % und die Gesamtmortalität um 20 % im Vergleich zu Placebo über eine mediane Behandlungsdauer von 3,4 Jahren reduzierte. Diese neue Analyse liefert ergänzende patientenorientierte Erkenntnisse, die zeigen, dass die Vorteile von Semaglutid über die traditionellen klinischen Ergebnisse hinausgehen und sich auch darauf beziehen, wie sich die Patienten im Alltag fühlen und funktionieren. Für Menschen, die sowohl mit T2D als auch mit CKD leben, können die Symptome, die Behandlungslast und die eingeschränkte körperliche Funktionsfähigkeit das tägliche Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen, so dass die Lebensqualität ein immer wichtigeres Behandlungsziel darstellt. Von den 3.533 randomisierten Teilnehmern der FLOW-Studie erhielten 1.767 Semaglutid und 1.766 Placebo. Die gesundheitsbezogene Lebensqualität wurde anhand des EQ-5D-5L-Fragebogens bewertet, einem von den Patienten selbst erstellten Maß für den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden, das Mobilität, Selbstversorgung, gewohnte Aktivitäten, Schmerzen/Beschwerden, Angst/Depressionen und das allgemeine Gesundheitsempfinden umfasst. Nach zwei Jahren Behandlung blieben die Werte für den Gesundheitsnutzen - die von 0 (Tod) bis 1 (perfekte Gesundheit) reichen - in der Semaglutid-Gruppe stabil, während sie in der Placebo-Gruppe abnahmen. Der geschätzte Behandlungsunterschied von +0,021 (p=0,0001) entsprach etwa acht zusätzlichen Tagen pro Jahr, die in voller Gesundheit verbracht wurden. Auch die selbst eingeschätzten Werte für den allgemeinen Gesundheitszustand verbesserten sich unter Semaglutid, während sie sich unter Placebo verschlechterten, mit einem signifikanten Behandlungsunterschied von +2,15 (p<0,0001), der sich unter Placebo im Laufe der Zeit weiter verschlechterte, während er unter Semaglutid stabil blieb. In vier der fünf mit dem Fragebogen bewerteten Bereiche (Mobilität, Selbstversorgung, übliche Aktivitäten und Schmerzen/Beschwerden) kam es unter Semaglutid zu einer signifikanten Verbesserung im Vergleich zu Placebo. Kein signifikanter Unterschied wurde bei den Angstzuständen/Depressionen festgestellt. Die Vorteile waren in allen Patientengruppen weitgehend gleich. "Wir waren von dem Ausmaß der Vorteile von Semaglutid in Bezug auf die Lebensqualität überrascht, da sie nicht nur klinisch bedeutsam waren, sondern auch in verschiedenen Aspekten des täglichen Lebens, einschließlich der körperlichen Funktionsfähigkeit und des allgemeinen Wohlbefindens, durchgängig zu beobachten waren", sagte Professor Johannes Mann, Hauptautor der Studie. "Wir waren uns nicht sicher, wie es um die Lebensqualität bestellt ist, denn gastrointestinale Nebenwirkungen sind bei GLP-1-Rezeptor-Agonisten häufig", so Prof. Mann weiter. "Unsere Ergebnisse bestätigen, dass der Nutzen von Semaglutid bei chronischer Nierenerkrankung über die traditionellen klinischen Endpunkte hinausgeht und sich auch auf subjektive Ergebnisse erstreckt, die für die Patienten unmittelbar von Bedeutung sind." View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/era-kongress-die-flow-studie-zeigt-dass-semaglutid-die-lebensqualitat-bei-diabetes-und-nierenerkrankungen-verbessert-302790161.html



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