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UraniumX blickt nach frühem Bohr-Erfolg in eine goldene Zukunft der Atomkraft
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Dow Jones News
04.06.2026 06:51 Uhr
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ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft: 

=== 
 DAX + 
- Aufnahme 
 Hochtief 
 
- Löschung 
 Porsche Automobil Holding SE 
 MDAX + 
- Aufnahme 
 Porsche Automobil Holding SE 
 Elmos Semiconductor SE 
 Siltronic AG 
 Suss Microtec SE 
 
- Löschung 
 Hochtief AG 
 Redcare Pharmacy N.V. 
 Ströer SE & Co. KGaA 
 Jungheinrich AG 
 SDAX + 
- Aufnahme 
 Jungheinrich AG 
 Ströer SE & Co. KGaA 
 Redcare Pharmacy N.V. 
 LPKF Laser & Electronics SE 
 Vincorion SE 
 Basler AG 
 Asta Energy Solution AG 
 
- Löschung 
 ProSiebenSat.1 Media SE 
 Suss Microtec SE 
 Siltronic AG 
 Elmos Semiconductor SE 
 Adesso SE 
 Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA 
 Verve Group SE 
 TecDAX  
- Aufnahme 
 PVA TePla AG 
 Verbio SE 
 
- Löschung 
 1&1 AG 
 Nagarro SE 
 
 STOXX-600 + 
 AUFNAHME 
- Soitec 
- AT&S Austria Technologie 
- Computacenter 
- SES 
- Comet Holdings 
- Inficon 
- Acerinox 
- BAM Groep 
- Bank Millenium 
- Kety 
- TGS 
- Aker 
 
 HERAUSNAHME 
- Camurus 
- Christian Dior 
- Vidrala 
- Bavarian Nordic 
- B&M 
- Big Yellow Group 
- Wendel 
- Wallenstam 
- Inwit 
- Easyjet 
- Ambu 
- Sunbelt Rentals 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



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