DJ ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni
DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft:
=== DAX + - Aufnahme Hochtief - Löschung Porsche Automobil Holding SE MDAX + - Aufnahme Porsche Automobil Holding SE Elmos Semiconductor SE Siltronic AG Suss Microtec SE - Löschung Hochtief AG Redcare Pharmacy N.V. Ströer SE & Co. KGaA Jungheinrich AG SDAX + - Aufnahme Jungheinrich AG Ströer SE & Co. KGaA Redcare Pharmacy N.V. LPKF Laser & Electronics SE Vincorion SE Basler AG Asta Energy Solution AG - Löschung ProSiebenSat.1 Media SE Suss Microtec SE Siltronic AG Elmos Semiconductor SE Adesso SE Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA Verve Group SE TecDAX - Aufnahme PVA TePla AG Verbio SE - Löschung 1&1 AG Nagarro SE STOXX-600 + AUFNAHME - Soitec - AT&S Austria Technologie - Computacenter - SES - Comet Holdings - Inficon - Acerinox - BAM Groep - Bank Millenium - Kety - TGS - Aker HERAUSNAHME - Camurus - Christian Dior - Vidrala - Bavarian Nordic - B&M - Big Yellow Group - Wendel - Wallenstam - Inwit - Easyjet - Ambu - Sunbelt Rentals ===
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June 04, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)
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