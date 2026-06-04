Ein kleiner Explorer könnte vor einer außergewöhnlichen Chance stehen. Das Unternehmen hat sich früh aussichtsreiche Offshore-Lizenzen vor der Küste Westafrikas gesichert - und dabei einen entscheidenden Partner an Bord geholt: TotalEnergies.Gemeinsam suchen die beiden Unternehmen nach einem möglichen Elefantenfeld. So werden in der Ölindustrie besonders große Lagerstätten bezeichnet, die Werte in Milliardenhöhe schaffen können. Schon ein einziger großer Fund könnte das Unternehmen in eine völlig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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