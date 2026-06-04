Die Ölpreise haben am Donnerstagmorgen etwas nachgegeben. Auslöser war die Hoffnung auf eine diplomatische Entspannung im Nahen Osten. Hintergrund ist die Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon, die von Marktteilnehmern als mögliches Signal für weitergehende Verhandlungen im regionalen Konflikt gewertet wird.Zudem verabschiedete das US-Repräsentantenhaus eine Resolution, die die militärischen Befugnisse von Präsident Donald Trump im Zusammenhang mit dem Iran einschränken soll. In Washington ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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