Die Menschen in Deutschland ziehen den Stecker - zumindest manchmal. Nach Jahren des stetigen Wachstums und des digitalen Dauerfeuers sinkt die Internetnutzung in Deutschland erstmals spürbar. Die Internetnutzung der Menschen in Deutschland ist im Vergleich zum Vorjahr spürbar zurückgegangen. Wie die aktuelle und repräsentative «Postbank Digitalstudie 2026» zeigt, verbringt die Bevölkerung im Schnitt noch 67,4 Stunden pro Woche im Netz. Das entspricht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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