Der portugiesische Ladesäulenhersteller i-charging stellt mit seinem neuen Ladesystem All-in-One 500 (AiO 500) eine Lösung vor, die bis zu 500 kW Ladeleistung liefert. Mit CCS, NACS und GB/T unterstützt die Säule die gängigen internationalen Standards. Und: Dank flüssigkeitsgekühlter Kabel sollen auch Lkw regelmäßig laden können. Das neue Standalone-System liefert i-charging zufolge die namensgebenden 500 kW (bei 1.000 Volt) aus einer kompakten Einheit. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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