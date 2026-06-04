Die BVT Unternehmensgruppe hat die Projektentwicklung "River's Edge 3" (RE3) mit 224 geplanten Class-A-Apartments in Medford, Massachusetts, über von ihr und ihrer Kapitalverwaltungsgesellschaft verwaltete Beteiligungsgesellschaften erworben Das Projekt liegt rund drei Meilen nördlich der Innenstadt von Boston. Projektpartner ist der US-Entwickler Criterion Development Partners, Dallas, Texas. Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen beträgt rund 107 Mio. USD. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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