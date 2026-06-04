RUHESTANDSPLANUNG 2026 Die Ruhestandsplanung steht vor einem grundlegenden Wandel. Was früher häufig mit der Berechnung einer Rentenlücke begann und mit dem Abschluss einer Zusatzvorsorge endete, entwickelt sich zunehmend züeinem strategischen Beratungsfeld mit erheblicher wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Bedeutung. Steigende Lebenserwartung, wachsende Vermögenswerte und milliardenschwere Erbvolumina verändern die Anforderungen an Vermittler nachhaltig. Wer heute erfolgreich beraten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Mein Geld