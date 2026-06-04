Der deutsche Maklermarkt zeigt sich im Jahr 2026 weiterhin stabil, befindet sich jedoch gleichzeitig in einem tiefgreifenden Transformationsprozess. Unabhängige Vermittler gewinnen weiter an Bedeutung, während klassische Ausschließlichkeitsvertriebe an Relevanz verlieren. Gleichzeitig verändert sich die Marktstruktur spürbar: Konsolidierung, Digitalisierung und steigende Anforderungen prägen das Umfeld. Ein zentraler Trend ist die zunehmende Bündelung von Maklerunternehmen. Größere Einheiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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