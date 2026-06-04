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Dow Jones News
04.06.2026 08:09 Uhr
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(1)

MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Kopenhagen bleiben die Börsen wegen des Verfassungstags geschlossen.

TAGESTHEMA

Wie von Indexexperten erwaretet, steigt die Hochtief-Aktie in den DAX auf. Sie ersetzt dort das Papier der Porsche Holding SE. Wie der Indexbetreiber Stoxx am Mittwochabend weiter mitteilte, kommt es ab dem 22. Juni auch zu folgenden Änderungen in den Indizes MDAX, SDAX und TecDAX: 

 DAX + 
- AUFNAHME 
 Hochtief 
- HERAUSNAHME 
 Porsche Automobil Holding SE 
 MDAX + 
- AUFNAHME 
 Elmos Semiconductor 
 Porsche Automobil Holding SE 
 Siltronic 
 Suss Microtec 
- HERAUSNAHME 
 Hochtief 
 Jungheinrich 
 Redcare Pharmacy 
 Ströer 
  SDAX + 
- AUFNAHME 
 Asta Energy Solution 
 Basler AG 
 Jungheinrich 
 LPKF Laser & Electronics 
 Redcare Pharmacy 
 Ströer 
 Vincorion 
- HERAUSNAHME 
 Adesso 
 Borussia Dortmund 
 Elmos Semiconductor 
 ProSiebenSat.1 Media 
 Siltronic 
 Suss Microtec 
 Verve Group 
 TecDAX  
- AUFNAHME 
 PVA TePla 
 Verbio 
- HERAUSNAHME 
 1&1 AG 
 Nagarro SE

AUSBLICK UNTERNEHMEN

10:00 DE/Auto1 Group SE, HV

14:15 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei Goldman-Sachs-Veranstaltung

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index) 

Unternehmen       Dividende 
Adesso          0,78 EUR 
Cewe Color        3,00 EUR 
DWS           3,00 EUR 
Evonik          1,00 EUR 
Hamborner REIT      0,38 EUR 
Indus          1,30 EUR 
Instone Real Estate   0,43 EUR 
Leifheit         0,50 EUR 
MBB Industries      1,21 EUR 
Procredit Holding    0,47 EUR 
Salzgitter        0,20 EUR 
Ströer          1,85 EUR 
Suss Microtec      0,04 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR 

- EU 
  11:00 Einzelhandelsumsatz April 
     Eurozone 
     PROGNOSE: -0,3% gg Vm 
     zuvor:   -0,1% gg Vm 
- US 
  14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 
     PROGNOSE: 215.000 
     zuvor:   215.000 
 
     Produktivität ex Agrar (2. Veröffentlichung) 1Q 
     annualisiert 
     PROGNOSE:  1. Quartal: +0,5% gg Vq 
     1. Veröff.: 1. Quartal: +0,8% gg Vq 
     zuvor:    4. Quartal: +1,6% gg Vq 
     Lohnstückkosten 
     PROGNOSE:  1. Quartal: +2,4% gg Vq 
     1. Veröff.: 1. Quartal: +2,3% gg Vq 
     zuvor:    4. Quartal: +4,6% gg Vq 
     durchschnittliche Stundenlöhne 
     PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+3,4% gg Vj 
     zuvor:   +0,2% gg Vm/+3,6% gg Vj

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES 

Aktuell: 
              zuletzt +/- % 
DAX Futures        24.775,00  -0,3 
E-Mini-Future S&P-500   7.542,25  -0,4 
E-Mini-Future Nasdaq-100 30.477,50  -0,5 
Topix (Tokio)       3.955,18  -1,0 
Hang-Seng (Hongk.)    25.281,92  -1,4 
Shanghai-Comp.       4.054,55  -0,7 
 
Mittwoch: 
INDEX        zuletzt +/- % 
DAX        24.795,94  -1,3 
DAX-Future    24.737,00  -1,7 
XDAX       24.710,19  -0,3 
MDAX       32.736,35  -0,6 
TecDAX       4.185,73  -1,2 
SDAX       18.769,86  -1,4 
Euro-Stoxx-50   6.053,57  -0,9 
Stoxx-50      5.152,04  -0,7 
Dow-Jones     50.687,07  -1,2 
S&P-500      7.553,68  -0,7 
Nasdaq Composite 26.853,98  -0,9

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit leichten Kursverlusten werden Europas Börsen am Donnerstag erwartet. Der Feiertag in Deutschland dürfte für einen insgesamt ruhigen Handel sorgen. Angesichts einer dünnen Nachrichtenlage dürften Schlagzeilen vom Persischen Golf die Kursrichtung vorgeben. Hier gibt es weiter kaum Verlässliches zum Stand der US-iranischen Gespräche. Für Gesprächsstoff sorgt das wieder von der US-Regierung aufgemachte Zoll-Thema. Sie warnt vor neuen Zöllen von mindestens 10 Prozent gegen viele Handelspartner, weil diese angeblich das Problem der Zwangsarbeit nicht ausreichend angingen.

Rückblick: Schwächer - Die sich ausweitenden Kampfhandlungen zwischen dem Iran und den USA und neue Zolldrohungen von US-Präsident Trump belasteten die Stimmung. Akzo Nobel brachen um 17,2 Prozent ein, nachdem Sherwin-Williams und Nippon Paint Holdings ihre Bemühungen um eine gemeinsame Übernahme des Lackherstellers aufgegeben hatten. In Zürich sackten Partners Group um 16,3 Prozent auf ein Sechsjahrestief ab, nachdem der Vermögensverwalter Rückzahlungen aus einem seiner Fonds gedeckelt hatte. Wie Bloomberg berichtete, begründete Partners Group das Rücknahmelimit mit einem sprunghaften Anstieg von Investoren, die ihr Geld aus dem Fonds abziehen wollen. Das schürte Sorgen über die Kreditqualität in den Portfolios. Der Ausverkauf weitete sich auch auf andere europäische und US-Investmentgesellschaften aus. EQT verloren 6,9 Prozent. Softwareaktien, die zuletzt ein Lebenszeichen von sich gegeben hatten, wurden wieder verkauft, weil wieder Sorgen vor disruptiven KI-Wirkungen dominierten. SAP verloren 4,3, Nemetschek 5,2 und Atoss Software 4,7 Prozent. In London verloren Sage 2,0 Prozent, in Paris Dassault Systemes 2,1 Prozent.

DAX/MDAX/SDAX/TECDAX

Schwach - Die zuletzt gemiedenen Versorgeraktien wurden gekauft: RWE stiegen um 3,7 Prozent und Eon um 1,7 Prozent. Der Verkauf des Automotive-Sparte stützte die Rheinmetall-Aktie etwas, sie verteuerte sich um 0,9 Prozent. Über eine Trennung von der Sparte wurde seit langem spekuliert. Rheinmetall wird damit zum reinen Rüstungsplayer. Ströer fielenn nach einer Abstufung auf "Sell" durch Goldman Sachs um 5 Prozent. Bei Douglas ging es um 2,6 Prozent aufwärts, nachdem Berenberg die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung aufgenommen hatte.

XETRA-NACHBÖRSE

Commerzbank zeigten sich unauffällig nach der Mitteilung, die Angaben der übernahmewilligen Unicredit über angediente Aktien und Finanzinstrumente von der Finanzaufsicht prüfen lassen zu wollen.

USA - AKTIEN

Leichter - Die Rekordserie der Vortage endete. Bremsend wirkte, dass ein Ende des Iran-Kriegs in weitere Ferne gerückt zu sein scheint, nachdem sich erneut die Streitkräfte von USA und Iran Gefechte geliefert hatten. Unter Druck standen Aktien von Fondsbetreibern, nachdem der schweizerische Vermögensverwalter Partners Group Rückzahlungen aus einem seiner Fonds gedeckelt hatte, um den Kapitalabzug zu bremsen. Blackstone verloren 4,0, , KKR 4,1, Ares 4,0 und Blue Owl 3,8 Prozent. Marvell verteuerten sich um weitere 3,7 Prozent, nachdem sie am Vortag einen Sprung von über 30 Prozent gemacht hatten. Die Chipaktie profitierten weiter von Aussagen des Nvidia-Chefs, der Marvell einen Börsenwert von 1 Billion Dollar zutraut. Nach Vorlage überzeugender Geschäftszahlen gewannen Gamestop 6,1 Prozent. Für Palo Alto Networks ging es um 5,6 Prozent abwärts, obwohl das Cyber-Sicherheitsunternehmen überraschend gute Geschäftszahlen vorgelegt hatte. Hier dürften auch Gewinne mitgenommen worden sein, nachdem sich die Aktie seit Mitte April fast verdoppelt hat. Applied Aerospace & Defense absolvierten ihr Börsendebüt, der Kurs fiel um 5 Prozent.

USA - ANLEIHEN 

US-Treasuries      Rendite  +/- Tageshoch    Tagestief 
2 Jahre           4,08 +0,03    4,10      4,05 
5 Jahre           4,21 +0,03    4,23      4,18 
10 Jahre          4,49 +0,03    4,50      4,45

Mit den Ölpreisen stiegen die Inflationssorgen, was am Anleihemarkt die Renditen nach oben trieb. Für den Anstieg sorgten daneben stark ausgefallene Konjunkturdaten.

DEVISENMARKT 

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag   Mi, 17:10 
EUR/USD     1,1604  +0,1  0,0009     1,1595     1,1602 
EUR/JPY     185,59  -0,0  -0,0400    185,6300    185,6400 
EUR/CHF     0,9178  -0,1  -0,0008     0,9186     0,9173 
EUR/GBP     0,8645  +0,0  0,0003     0,8642     0,8640 
USD/JPY     159,9  -0,1  -0,1300    160,0300    159,9900 
GBP/USD     1,3419  +0,0  0,0003     1,3416     1,3426 
USD/CNY     6,7765  +0,1  0,0073     6,7692     6,7692 
USD/CNH     6,7777  -0,0  -0,0025     6,7802     6,7765 
AUS/USD     0,7123  -0,1  -0,0005     0,7128     0,7139 
Bitcoin/USD 63.989,73  -1,4  -916,62    64.906,35   66.504,92

Der Dollar zog mit den Marktzinsen etwas an. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent.

ROHSTOFFE

METALLE 

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold   4.474,33  +1,0   42,55    4.431,78 
Silber    73,34  +0,9   0,64      72,70 
Platin  1.878,35  +1,0   19,20    1.859,15

Der Goldpreis gab im US-Handel angesichts des festeren Dollar und gestiegener Marktzinsen um 0,9 Prozent nach.

ÖL 

zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex   95,38  -0,7   -0,64      96,02 
Brent/ICE   97,19  -0,6   -0,62      97,81

Mit der Eskalation im Nahen Osten zogen die Ölpreise an. Das Barrel Brentöl verteuerte sich um 2,1 Prozent. Zudem hatten sich die Rohöllagerbestände in den USA auf Wochensicht deutlicher verringert als gedacht.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 17.30 UHR

USA - Konjunktur

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June 04, 2026 01:35 ET (05:35 GMT)

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