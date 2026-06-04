Die Permian-Story, die kaum jemand beachtet: Öl bleibt über $90 - Wedgemount wächst. Und der Markt beginnt endlich aufzuwachen

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Während Trader über die nächste Bewegung des Ölpreises diskutieren, passiert unter der Oberfläche etwas sehr Interessantes.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Wedgemount Resources (WKN: A3CQU5 | Symbol: 8H5) veröffentlicht.

Willkommen zurück, liebe Leser,

beginnen wir mit dem Offensichtlichen. Der Ölmarkt weigert sich einfach zu sterben. Jedes Mal, wenn die Wall Street glaubt, der Energie-Trade sei vorbei, erinnert die Realität die Märkte daran, dass die Welt weiterhin auf Öl läuft.

Diese Woche war ein weiteres perfektes Beispiel dafür.

WTI-Rohöl sprang an einem einzigen Handelstag um mehr als 5% nach oben und hält sich aktuell um die Marke von $92 pro Barrel, während die Märkte weiterhin mit einer entscheidenden Frage ringen:



Wird die Straße von Hormus tatsächlich wieder vollständig geöffnet?

Niemand weiß es.

US-Präsident Donald Trump erklärte, die Gespräche mit dem Iran würden fortgesetzt und ein Memorandum zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus könnte möglicherweise innerhalb der kommenden Woche erreicht werden.

Iranische Medien zeichnen dagegen ein deutlich anderes Bild.

Gleichzeitig laufen in der gesamten Region weitere Verhandlungen, Unsicherheit dominiert weiterhin die Schifffahrtsmärkte, und der wichtigste Energie-Engpass der Welt steht erneut im Mittelpunkt der globalen Ölgeschichte.



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Für Investoren ist das entscheidend.

Denn rund 20% der weltweiten Ölversorgung fließen durch die Straße von Hormus.

Jede Schlagzeile aus dieser Region besitzt das Potenzial, die Energiemärkte innerhalb weniger Stunden massiv zu bewegen.



Während Trader über die nächste Bewegung des Ölpreises diskutieren, passiert unter der Oberfläche etwas sehr Interessantes.

Unternehmen mit echter Produktion beginnen wieder in den Fokus zu rücken.

Eines dieser Unternehmen ist Wedgemount Resources (WKN: A3CQU5 | Symbol: 8H5).

Und wenn man sich die Kursentwicklung von heute ansieht, scheint der Markt langsam aufzuwachen.

Die Aktie legte nach dem jüngsten operativen Update um rund 16% zu.

Auf den ersten Blick wirkte die Meldung relativ unspektakulär.

Doch bei genauerem Hinsehen sind die Auswirkungen deutlich größer, als viele Anleger aktuell erkennen.

Die wichtigste Zahl?

Die Produktion liegt bereits bei 125 BOE pro Tag.



Noch wichtiger:

Das Management bestätigt, dass diese Zahl bereits über den internen Prognosen für den 1. Juni liegt.

Lesen Sie das noch einmal.

Nicht im Rahmen der Erwartungen.

Nicht exakt auf Plan.

Über Plan.



Für einen Junior-Produzenten, der sich mitten in einem Produktionsoptimierungsprogramm befindet, ist dieser Unterschied enorm wichtig.

Denn noch vor wenigen Monaten versuchten Investoren herauszufinden, ob die Strategie von Wedgemount in West Texas überhaupt funktionieren würde.

Heute verändert sich die Diskussion.

Das Unternehmen spricht nicht mehr über Pläne.

Es spricht über Ergebnisse.

Und diese Ergebnisse kommen in einem der stärksten Ölmarktumfelder der letzten Jahre.



Das Timing könnte kaum besser sein.

Trotz ungewöhnlich starker Niederschläge und schwieriger Bodenbedingungen in West-Central Texas konnte die Produktion weiter gesteigert werden.

Die aktuelle Förderung liegt bei rund 125 BOE pro Tag.

Das Management erwartet weiteres Wachstum, sobald zusätzliche Infrastrukturverbesserungen abgeschlossen und die Betriebszeiten erhöht werden.

Das ist ein entscheidender Punkt.

Die Optimierungsgeschichte ist nicht abgeschlossen.

Tatsächlich deutet alles darauf hin, dass sie gerade erst beginnt.



Zu den laufenden Maßnahmen gehören:

Rückführung des McBeth-Injektionsbohrlochs auf volle Kapazität

Modernisierung der Tankinfrastruktur

Optimierung von Separatoren und Kondensatrückgewinnung

Fortsetzung chemischer Behandlungsprogramme

Verbesserungen an Kompressoren

Upgrades von Flowlines

Ausbau der Wasserbehandlungskapazitäten

Keine dieser Maßnahmen erzeugt spektakuläre Schlagzeilen.

Doch erfahrene Öl-Investoren verstehen genau, was hier passiert.

So entstehen produktive Förderplattformen.

Ein Engpass nach dem anderen wird beseitigt.

Eine Optimierung nach der anderen wird umgesetzt.

Und wenn Öl bei rund $92 pro Barrel notiert, wird jeder zusätzliche Barrel deutlich wertvoller.



Hier kommt das größere makroökonomische Bild ins Spiel.

Denn die Welt steht vor einer Realität, die viele Anleger noch immer nicht vollständig verstanden haben.

Das Permian Basin ist nicht mehr die unbegrenzte Wachstumsmaschine, die es über ein Jahrzehnt lang war.

Von rund 1 Million Barrel pro Tag im Jahr 2011 stieg die Produktion auf etwa 6,6 Millionen Barrel pro Tag Ende 2025.

Allein diese Region steht inzwischen für rund 5,5% der gesamten Weltproduktion.

Denken Sie kurz darüber nach.

Eine einzelne Region in Texas produziert mehr Öl als nahezu jedes OPEC-Mitglied.

Das Permian Basin war der Motor, der die Vereinigten Staaten zum größten Ölproduzenten der Welt gemacht hat.

Doch etwas hat sich verändert.



Die Phase des extremen Wachstums scheint sich ihrem Ende zu nähern.

Die leicht erschließbaren Reserven wurden größtenteils entwickelt.

Erstklassige Bohrstandorte werden zunehmend knapper.

Kapitaldisziplin ersetzt das frühere "Wachstum um jeden Preis".

Und Produzenten konzentrieren sich zunehmend darauf, bestehende Assets zu optimieren, anstatt grenzenlos zu expandieren.

Dieser Wandel ist enorm wichtig.

Denn wenn das wichtigste Ölfördergebiet der Welt von explosivem Wachstum zu Optimierung und Effizienz übergeht, steigt der Wert bestehender Produktion.

Nicht umgekehrt.

Und genau hier befindet sich Wedgemount Resources (WKN: A3CQU5 | Symbol: 8H5).

Das Unternehmen versucht nicht, Öl zu entdecken.

Es verfügt bereits über produzierende Assets.

Es verfügt bereits über Infrastruktur.

Es verfügt bereits über Cashflow-generierende Bohrlöcher.



Jetzt konzentriert sich das Management darauf, die Produktion zu steigern und die operative Effizienz zu maximieren.

In vielerlei Hinsicht könnte dies genau die richtige Strategie für die nächste Phase des Ölzyklus sein.

Denn während der Markt weiterhin von Explorationsgeschichten fasziniert ist, wird das große Geld häufig dann verdient, wenn Produktionswachstum tatsächlich sichtbar wird.

Und genau deshalb ist dieses Update so wichtig.

Der Markt wird nicht länger gebeten, an eine Geschichte zu glauben.

Der Markt bekommt Ergebnisse präsentiert.

Und angesichts des Kursanstiegs von 16% scheint die Aufmerksamkeit zuzunehmen.



Die entscheidende Frage lautet jetzt:

Wenn die Produktion bereits heute bei 125 BOE pro Tag liegt und die internen Prognosen übertrifft ...

Was passiert dann, wenn das Optimierungsprogramm weiterhin erfolgreich verläuft?

Und was passiert, wenn Öl über $90 pro Barrel bleibt, während das globale Angebot weiterhin unter Druck steht?

Genau diese Fragen beginnen sich Investoren jetzt zu stellen.

Und für Wedgemount Resources (WKN: A3CQU5 | Symbol: 8H5) könnten die Antworten in den kommenden Monaten äußerst interessant werden.



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