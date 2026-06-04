© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaCrowdStrike hat neue Quartalszahlen veröffentlicht, doch trotz KI-Boom und starkem Wachstum stürzt die Aktie nachbörslich zweistellig ab.Der US-Cybersicherheitskonzern CrowdStrike hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street übertroffen. Dennoch verlor die Aktie nachbörslich 11,2 Prozent und notiert damit zuletzt bei 663,88 US-Dollar. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatz von 1,39 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Analystenschätzungen von 1,36 Milliarden US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Wachstum von 26 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich auf 1,10 US-Dollar und übertraf …
Enthaltene Werte: US22788C1053Den vollständigen Artikel lesen
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