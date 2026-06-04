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Elmos Semiconductor SE steigt per Fast Entry in den MDAX auf



04.06.2026 / 08:34 CET/CEST

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Elmos Semiconductor SE steigt per Fast Entry in den MDAX auf Leverkusen, 4. Juni 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG), ein weltweit führender Anbieter von automobilen Mixed-Signal-Halbleitern, steigt mit Wirkung zum 22. Juni 2026 in den MDAX auf. Dies gab die Deutsche Börse gestern Abend im Rahmen ihrer regulären Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Auswahlindizes bekannt. Mit der Aufnahme gehört Elmos zu den 50 größten börsennotierten Mid-Cap Unternehmen in Deutschland gemessen an der Marktkapitalisierung der Aktien im Streubesitz. "Die Aufnahme in den MDAX ist ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Elmos. Der Aufstieg bestätigt die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens, unsere nachhaltig starke operative Performance und das Vertrauen, das Investoren in unsere langfristigen Perspektiven setzen", sagt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. "Die MDAX-Aufnahme ist das Ergebnis der herausragenden Leistung unseres gesamten Teams, der konsequenten Umsetzung unserer Strategie und unserer starken Positionierung in attraktiven Zukunftsmärkten. Sie erhöht zugleich unsere Sichtbarkeit am Kapitalmarkt und stärkt unsere Attraktivität für nationale und internationale Investoren. Wir verstehen diese Aufnahme als Anerkennung des bislang Erreichten und zugleich als Ansporn, unseren erfolgreichen Wachstumskurs fortzusetzen", so Dr. Arne Schneider weiter. Neben der MDAX-Zugehörigkeit ist Elmos weiterhin im TecDAX vertreten. Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran. Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.



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