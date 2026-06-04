© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USASpaceX legt den Ausgabepreis seines Rekord-Börsengangs früh fest und bricht mit jahrzehntealten Wall-Street-Regeln. Das Ziel: 75 Milliarden US-Dollar.SpaceX sorgt kurz vor seinem historischen Börsengang für Aufsehen. Das Unternehmen von Elon Musk hat den Ausgabepreis seiner Aktien bereits eine Woche vor der eigentlichen Preisfestsetzung auf 135 US-Dollar festgelegt. Damit bricht der Raumfahrt- und Technologiekonzern mit einem jahrzehntealten Verfahren an der Wall Street, wie Reuters berichtet. Wie aus einer aktualisierten Börsenanmeldung hervorgeht, will SpaceX insgesamt 75 Milliarden US-Dollar einsammeln. Das wäre der größte Börsengang der Geschichte. Die Bewertung des Unternehmens läge …
Enthaltene Werte: US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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