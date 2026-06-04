The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.06.2026
ISIN Name
USP01012AT38 EL SALVADOR 14/27 REGS
DE000DK0HDX3 DEKA EXTRANZINS ANL 16/21
DE000A30V9R3 KRED.F.WIED.23/35 MTN
XS2689127467 VERALTO 23/31 REGS
DE000HLB4QZ0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/17
DE000DL19S01 DT.BANK MTH 16/26
XS2361252971 SOFTBANK GRP 21/26
FR0014006EG0 VERALLIA 21/31
XS2351032227 WORLEY FIN./ 21/26
XS2351311290 BARCLAYS 21/27 FLR MTN
US83368TBC18 STE GENERALE 21/27FLR MTN
XS2348280707 MFB 21/26
USL75833AA88 PRIO.LUX.HO. 21/26 REGS
FR0014002C30 VEOLIA ENVIR 21/26 MTN
XS2185867830 AIRBUS SE 20/26 MTN
US71567RAR75 PP SBSNI III 21/26 MTN
DE000CZ40LG8 COBA MTH S.P11 16/26
FR0010535567 VEOLIA ENVIRONN.07/37 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.06.2026
ISIN Name
USP01012AT38 EL SALVADOR 14/27 REGS
DE000DK0HDX3 DEKA EXTRANZINS ANL 16/21
DE000A30V9R3 KRED.F.WIED.23/35 MTN
XS2689127467 VERALTO 23/31 REGS
DE000HLB4QZ0 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/17
DE000DL19S01 DT.BANK MTH 16/26
XS2361252971 SOFTBANK GRP 21/26
FR0014006EG0 VERALLIA 21/31
XS2351032227 WORLEY FIN./ 21/26
XS2351311290 BARCLAYS 21/27 FLR MTN
US83368TBC18 STE GENERALE 21/27FLR MTN
XS2348280707 MFB 21/26
USL75833AA88 PRIO.LUX.HO. 21/26 REGS
FR0014002C30 VEOLIA ENVIR 21/26 MTN
XS2185867830 AIRBUS SE 20/26 MTN
US71567RAR75 PP SBSNI III 21/26 MTN
DE000CZ40LG8 COBA MTH S.P11 16/26
FR0010535567 VEOLIA ENVIRONN.07/37 MTN
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