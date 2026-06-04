Juni werden die Aktien des Chipkonzerns neu in den MDAX aufgenommen, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am späten Mittwochabend mitteilte. DER AKTIONÄR hat die Gelegenheit für ein Exklusivinterview mit Elmos-CEO Dr. Arne Schneider genutzt.DER AKTIONÄR hat mit ihm über den Indexaufstieg, die jüngste Umplatzierung von zehn Prozent des Grundkapitals, den starken Jahresauftakt und die weiteren Perspektiven gesprochen. Der kontinuierlich steigende Halbleiteranteil in modernen Fahrzeugen verschafft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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