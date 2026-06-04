Berlin (ots) -- Sterne sind nicht gleich Sterne: Die PiNCAMP-Analyse von knapp 15.000 europäischen Campingplätzen deckt fundamentale Unterschiede zwischen den Sternen der ADAC Klassifikation und den Sternen der Gästebewertungen aus der Community auf.- Trend zur Höchstnote: Während die ADAC Klassifikation die Qualität des Campingplatz-Angebots mehrheitlich (77 %) mit 3 und 4 Sternen im mittleren und gehobenen Feld einordnet, erhalten bei Gästebewertungen zwei Drittel (64 %) der Campingplätze die Bestnote von 5 Sternen.- Qualität versus Zufriedenheit: Die ADAC Klassifikation misst objektiv die Qualität und Ausstattung des Campingplatzes. Im Gegensatz dazu bewerten die Gäste primär ihre ganz persönliche, subjektive Zufriedenheit mit dem Gesamterlebnis.- Qualitätserfassung 2026 startet: Ab dem 6. Juni prüfen die Inspekteure wieder über 200 Einzelkriterien auf Campingplätzen in ganz Europa - unabhängig, standardisiert und manipulationssicher.Wer einen Urlaub bucht, verlässt sich bei der Auswahl oft auf die Sterne im Internet. Eine aktuelle Auswertung von PiNCAMP, dem Campingportal des ADAC, zeigt jedoch, dass hier Vorsicht geboten ist: Die Sterne aus den Gästebewertungen der Community und die offiziellen Sterne aus der Klassifikation des ADAC driften teilweise massiv auseinander. Die Analyse belegt diese Diskrepanz nun erstmals mit konkreten Zahlen und erklärt, wie Camper die beiden unterschiedlichen Sterne-Systeme für ihre Urlaubsplanung optimal kombinieren können.Pressemappe: Grafiken, Tabellen und Bildmaterial - hier herunterladen (https://drive.google.com/drive/folders/1BEAglLOfuiZCCEgC_bYqYtkOyM-RUoMA?usp=sharing)Der Kontrast: Bestnote inflationär versus selektivDie Analyse von knapp 15.000 europäischen Campingplätzen verdeutlicht den Kontrast zwischen Gästebewertungen und den Sternen der offiziellen ADAC Klassifikation:- Die Gästebewertung aus der Community: Fast zwei Drittel (64 %) aller Campingplätze glänzen mit der Bestnote von 5 Sternen. Ein weiteres Drittel der Plätze (32 %) bewegt sich im Mittelfeld (3 bis 4 Sterne). Lediglich 4 % der Campingplätze erhalten weniger als 2 Sterne.- Die Sterne der ADAC Klassifikation: Die Camping-Experten des ADAC vergeben die Höchstnote von 5 Sternen ("ADAC Superplatz") lediglich an 13 % der Campingplätze. Die breite Mehrheit (77 %) wird im mittleren und gehobenen Segment verortet (39 % mit 3 Sternen und 38 % mit 4 Sternen). 10 % der Plätze fallen in den Bereich mit 2 Sternen (9 %) oder 1 Stern (1 %).Die Ursache: Objektive Qualitätsmessung versus subjektive Zufriedenheit"Die jeweiligen Zahlen widersprechen sich nicht, sondern sie basieren auf zwei grundlegend unterschiedlichen Messverfahren", erklärt Uwe Frers, Campingexperte und Geschäftsführer von PiNCAMP. "Bei der ADAC Klassifikation steht die objektive Qualität im Fokus. Die Basis sind Vor-Ort-Besuche von geschulten und unabhängigen Inspekteuren, die die Ausstattung und Qualität des Campingplatzes anhand von 200 festgelegten Kriterien streng, objektiv und unabhängig bewerten. Im Gegensatz dazu bilden Gästebewertungen die individuelle Zufriedenheit ab. Ein sehr einfacher, naturnaher Platz, auf dem man nachts den Sternenhimmel bewundern kann, kann die Erwartungen eines Gastes vollumfänglich erfüllen und nach seinem Aufenthalt eine 5-Sterne-Bewertung generieren. Über die tatsächliche Qualität des Sanitärbereichs und das Ausstattungsniveau des Platzes sagt dies jedoch nichts aus."Erfolgsformel für die Urlaubsplanung: Beide Systeme kombiniertFür Camper ergibt sich aus der Analyse eine klare Empfehlung, um das Beste aus beiden Systemen herauszuholen und Enttäuschungen am Urlaubsort zu vermeiden:Schritt 1: Das Fundament mit den Sternen der ADAC Klassifikation sichern. Zuerst wird geprüft, ob der Campingplatz die konkreten Ansprüche an Ausstattung und Qualität erfüllt, zum Beispiel beim Standard der Sanitärbereiche, der Entfernung zum Strand oder bei Angeboten wie Barrierefreiheit, Pool oder Spielplätzen. Am Einfachsten gelingt das auf PiNCAMP.de (http://pincamp.de) oder in der PiNCAMP Camping App, wo Camper gezielt nach ADAC Sternen oder konkreten Ausstattungskriterien filtern können.Schritt 2: Das Feintuning mit den Gästebewertungen vornehmen. Mit den rund 500.000 Gästebewertungen auf PiNCAMP.de (http://pincamp.de) können Camper im zweiten Schritt nachvollziehen, wie andere Gäste den Campingplatz erlebt haben. War das Team beim Check-in freundlich? Sind die Portionen im Restaurant eher groß oder eher klein? Wie ist die Atmosphäre auf dem Gelände? Wie beurteilen Camper mit ähnlichen Bedürfnissen (zum Beispiel Familien mit Kindern) das Angebot vor Ort?Die Erfolgsformel: Der perfekte Campingplatz erfüllt bei der ADAC Klassifikation die persönlichen Mindeststandards für die Ausstattung und überzeugt gleichzeitig in den aktuellen Gästebewertungen durch eine hohe Gesamtzufriedenheit der Community. Für Camper bedeutet das: Auch im vermeintlichen 3-Sterne-Mittelfeld der ADAC Klassifikation warten unzählige, von Gästen geliebte 5-Sterne-Urlaubserlebnisse.Hintergrund: Über die ADAC Klassifikation und den Start der Inspektion 2026Bis zu fünf Sterne, über 200 Kriterien, einheitlich angewendet in ganz Europa - die ADAC Klassifikation macht Campingplätze fair vergleichbar und Top-Campingplätze sichtbar. Da Camper klare Prioritäten haben, werden die fünf zentralen Bewertungsfelder der ADAC Klassifikation unterschiedlich stark gewichtet:- Sanitäreinrichtungen (40 %): Ausstattung, Anzahl, Sauberkeit und Zustand der Sanitär- einrichtungen.- Platzgelände (25 %): Gesamteindruck, öffentliche Bereiche sowie Gestaltung und Ausstattung des Platzgeländes und der Standplätze.- Freizeitangebote (12,5 %): Sport-, Spiel-, Wellness-, Freizeit- und Animationsangebote für unterschiedliche Zielgruppen.- Baden und Schwimmen (12,5 %): Bademöglichkeiten am Platz oder in unmittelbarer Nähe (Pool, See, Fluss oder Meer).- Versorgung (10 %): Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und weitere Versorgungsangebote auf dem Platz.Die Inspekteure starten ihre europaweiten Touren ab dem 6. Juni 2026, um den Status auf den Campingplätzen im Auftrag des ADAC zu erheben. Ihre standardisierte Datenerfassung vor Ort erfolgt vollkommen unabhängig und schließt jegliche Einflussnahme durch die Campingplatzbetreiber aus.Nur Campingplätze mit dem höchsten nachgewiesenen Angebotsniveau erhalten die Spitzennote von 5 Sternen und damit die Auszeichnung "ADAC Superplatz". Eine verlässliche Empfehlung für Camper, die ein überdurchschnittliches Angebotsniveau suchen, ist zudem die Auszeichnung "ADAC Tipp". Diese umfasst alle Campingplätze mit 4,0 bis 4,5 Sternen.Methodischer Hinweis zur AnalyseDie Datenanalyse untersucht das Verhältnis der Sterne zwischen der offiziellen ADAC Klassifikation und den rund 500.000 Gästebewertungen auf PiNCAMP (Stand: Mai 2026). Datengrundlage bildet ein Gesamtdatensatz von knapp 15.000 europäischen Campingplatz-Profilen, darunter knapp 6.000 Plätze mit ADAC Klassifikation. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden die unterschiedlichen Skalen (z.B. die 10-stufige Skala der Gästebewertungen von PiNCAMP) auf ein einheitliches 5-stufiges System übertragen. Die Analyse betrachtet dabei den prozentualen Anteil der Campingplätze, die das jeweilige Gesamtergebnis in ihrer Bewertungskategorie erzielt haben.Die vollständigen Daten sind in der Pressemappe (https://drive.google.com/drive/folders/1BEAglLOfuiZCCEgC_bYqYtkOyM-RUoMA?usp=sharing) verfügbar.Über PiNCAMPVom Start-up zur europäischen Camping-Allianz: PiNCAMP ist das Campingportal der drei großen Mobilitätsclubs ADAC (Deutschland), ANWB (Niederlande) und TCS (Schweiz) und gehört mit über 19 Millionen Besuchen pro Jahr auf seinen Portalen und Apps zu den führenden Plattformen für Campingurlaub in Europa. Die Plattform bietet Inspiration und redaktionelle Informationen zu rund 15.000 Campingplätzen in Europa, von denen ca. 3.500 sofort online buchbar sind. Eine zentrale Rolle spielt dabei die unabhängige Vor-Ort-Inspektion durch von PiNCAMP beauftragte Inspekteure, die europaweit rund 8.000 Campingplätze nach standardisierten Kriterien prüfen. Diese Inspektionen bilden die Grundlage für die europaweit etablierte ADAC Klassifikation, die Campern eine transparente und vergleichbare Qualitätsorientierung bietet. Ergänzt wird dieses System um rund 500.000 authentische Bewertungen von Campern. Die etablierten ADAC Campingführer zählen seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Büchern für Camper. Mit der "PiNCAMP Echtzeit-Verfügbarkeitssuche", die die wichtigsten Campingplätze in Europa auf freie Verfügbarkeiten überprüft, finden Camper noch verfügbare Campingplätze zur Buchung. Ergänzt wird das Angebot durch leistungsstarke Such- und Filterfunktionen, die eine schnelle und passgenaue Auswahl ermöglichen. Mit der kostenpflichtigen Rabattkarte "ADAC Campcard" können Camper bis zu 50 % bei der Buchung sparen. Weitere Informationen: www.pincamp.de/unternehmen.Pressekontakt:Anja BorngässerPR & Kommunikation PiNCAMPTelefon: +49 151 72187416E-Mail: presse@pincamp.deOriginal-Content von: PiNCAMP powered by ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/143896/6288050