Erfurt (ots) -KiKA, ARD und ZDF machen die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 zu einem besonderen Sport-Erlebnis für alle: Vom deutschen Auftaktspiel gegen Curaçao am 14. Juni 2026 mit Kinder-Kommentar des 13-jährigen Niklas über neue Partizipationsmöglichkeiten im "Mach mit!"-Bereich bis hin zu täglichen Highlight-Videos der ARD-Sportschau - auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) können Kinder das größte Sportereignis des Jahres genau ihren Bedürfnissen entsprechend miterleben.Live-Fußball bei KiKA: Niklas (13) aus Hamburg kommentiert Partie Deutschland vs. Curaçao am 14. Juni 2026 // KiKA-Chat und Tippspiel auf kika.deDas Auftaktspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Curaçao am 14. Juni 2026 wird ab 18:45 Uhr mit Kinder-Kommentar live auf kika.de, in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) und in der ARD-Mediathek gezeigt. Den Kommentar übernimmt Niklas, der bereits im letzten Jahr bei einem Spiel der Frauen-Nationalmannschaft sein Können unter Beweis stellen konnte. An seiner Seite sitzt Sportschau-Kommentatorin Stephanie Baczyk im ARD SportHub in Köln.Auch die Fußballfans zu Hause sind gefragt: Parallel zu den Live-Übertragungen öffnet der KiKA-Chat auf kika.de. Ausgewählte Kommentare werden direkt in der Live-Sendung aufgegriffen und vor Ort besprochen. Außerdem können alle Fußball-Expert*innen bis zum Anpfiff mittippen, wie die Partie am 14. Juni 2026 ausgeht. Unter allen Teilnehmer*innen die das korrekte Ergebnis tippen, wird ein Deutschland-Trikot verlost.Tägliche Highlight-Videos und Kinderfragen an die ProfisAlle Turniertage der Fußball-Weltmeisterschaft werden ab 11. Juni 2026 täglich in kompakten Highlight-Videos der ARD-Sportschau zusammengefasst und bis zum Finale auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) zur Verfügung gestellt. Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden mit einem zusätzlichen Video begleitet. Viele Fragen rund um das Turnier werden von Kinder-Kommentator Niklas und "logo!"-Kinderreporter Oskar an Fußball-Expert*innen und die Spieler der DFB-Nationalmannschaft gestellt und in kurzen Clips beantwortet.Neue Dialogräume über PSI online bei KiKAZur Fußball-Weltmeisterschaft setzt KiKA gemeinsam mit den "logo!"-Kindernachrichten (ZDF) auf die Tools des Public Spaces Incubators (PSI), die plattformübergreifend bei KiKA und "logo!" eingesetzt werden. Im "Mach mit!"-Bereich auf kika.de und logo.de entsteht eine neue Teilhabemöglichkeit, in die insbesondere Zehn- bis 13-Jährige ihre Perspektiven einbringen können. Über Abstimmungen, Fragen und Kommentarfunktionen können sich Preteens spielerisch mit Inhalten auseinandersetzen und themenbezogen miteinander diskutieren.Aktives Community Management und die redaktionelle Moderation aller Beiträge sorgen für sichere Chaträume und eine respektvolle Diskussionskultur. Gleichzeitig liefern die Rückmeldungen der Kinder wertvolle Impulse für die redaktionelle Arbeit. Der kindgerechte Einsatz des PSI bei KiKA im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft ist eines der ersten Pilotprojekte des internationalen Partizipationsinstruments. Weitere Informationen zum PSI finden Sie hier (https://www.zdf.de/unternehmen/dein-zdf/public-spaces-incubator-100.html).Bei der Sport-Initiative von KiKA, ARD und ZDF stehen die Teilhabe von Kindern und der altersgerechte Zugang zu Sportgroßereignissen an erster Stelle.Weitere Informationen finden Sie im Sport-Dossier unter kommunikation.kika.de. Für Interviewanfragen wenden Sie sich bitte an kommunikation@kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6288054