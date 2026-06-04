Lübeck (ots) -Die OCC Assekuradeur GmbH festigt eindrucksvoll ihre Spitzenposition bei der Absicherung von Liebhaberfahrzeugen: Beim großen jährlichen Versicherungsvergleich der Fachzeitschrift CLASSIC CARS (Heft 07/2026) geht das Lübecker Unternehmen erneut als großer Gewinner hervor. Mit einer Rekordzahl von vier Gesamtsiegen in allen untersuchten Kategorien und der Auszeichnung als günstigster Anbieter in sage und schreibe 28 Tarifen konnte OCC das hervorragende Ergebnis aus dem Vorjahr nochmals deutlich übertreffen.Der traditionsreiche Ratgeber "Oldtimer-Versicherungen" von CLASSIC CARS legte für den umfassenden Prämienvergleich von Haftpflicht-, Vollkasko- und Allrisk-Tarifen (mit normalem Kennzeichen, H-Kennzeichen, Saison-Kennzeichen und 07-Kennzeichen) ein exakt definiertes, praxisnahes Personenprofil zugrunde:- Der Versicherungsnehmer: Ein 50-jähriger, verheirateter Angestellter mit einem Kind, wohnhaft im Postleitzahlenbereich 50735 Köln.- Fahrpraxis & Nutzung: Der Fahrer ist seit 20 Jahren unfallfrei (SF 20) bei einer Führerscheindauer von 32 Jahren. Das Fahrzeug wird ausschließlich vom Versicherungsnehmer selbst gefahren, steht geschützt in einer Garage und kommt auf eine maximale Jahresfahrleistung von 5.000 km.Die diesjährigen Testergebnisse basieren auf vier repräsentativen Modellbeispielen, in denen sich OCC lückenlos an die Spitze setzen konnte:- Hochpreisige Klassiker (Beispiel Jaguar E-Type 3.8 Roadster): Baujahr 1963, 265 PS, Zustand 2, Wert 159.000 Euro. OCC wurde hier 9-mal als günstigster Anbieter ermittelt und holte den Gesamtsieg.- Mittelpreisige Klassiker (Beispiel Porsche 911 S): Baujahr 1974, 175 PS, Zustand 2, Wert 55.000 Euro. Mit 8 Auszeichnungen als günstigster Tarif ging auch hier der Gesamtsieg nach Lübeck.- Preiswerte Klassiker (Beispiel VW Käfer 1200): Baujahr 1964, 34 PS, Zustand 2, Wert 17.500 Euro. Hier überzeugt OCC 5-mal mit dem besten Angebot und sicherte sich ebenfalls den Gesamtsieg.- Youngtimer (Beispiel Mercedes SLK 230 Kompressor): Baujahr 1998, 193 PS, Zustand 2, Wert 9.200 Euro. OCC stellte 6-mal den günstigsten Tarif und komplettierte mit dem Gesamtsieg in dieser Klasse den historischen Vierfach-Triumph.Dennis Nagel, Chief Product Officer und Mitglied der OCC-Geschäftsleitung: "Wir freuen uns außerordentlich über diesen erneuten, vierfachen Gesamtsieg. Das aktuelle Rekordergebnis von 28 Top-Platzierungen unterstreicht einmal mehr, dass ein erstklassiger und maßgeschneiderter Schutz für historische Fahrzeuge und automobile Klassiker nicht teuer sein muss."Über OCC: Die OCC Assekuradeur GmbH, gegründet 1984, ist einer der führenden Spezialversicherer für Oldtimer, Youngtimer und hochwertige Sportwagen in Deutschland und Österreich. Mit innovativen digitalen Lösungen und über 120 Mitarbeitern an den Standorten Lübeck und Wien steht OCC für die maßgeschneiderte Absicherung automobilen Kulturguts. Seit 2023 ergänzt die Tochtergesellschaft Campingfreunde Assekuradeur GmbH das Portfolio und bietet spezialisierte Versicherungslösungen für mobiles Reisen. Im November 2025 folgte mit Offlane die erste tuningspezifische Marke des Lübecker Unternehmens. Die OCC Assekuradeur GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Provinzial Konzerns.Pressekontakt:OCC Assekuradeur GmbHUnternehmenskommunikationAnsprechpartner: Dorian RätzkeWielandstraße 14 c23558 LübeckTel: +49 (0) 451 871 84 - 224Mail: presse@occ.euwww.occ.euOriginal-Content von: OCC Assekuradeur GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140927/6288053