DJ Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc: Net Asset Value(s)

Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc (MSEX LN) Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc: Net Asset Value(s) 04-Jun-2026 / 09:06 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF GBP Hedged Acc DEALING DATE: 03-Jun-2026 NAV PER SHARE: GBP: 274.5875 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 80681 CODE: MSEX LN ISIN: FR0012399772 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------- ISIN: FR0012399772 Category Code: NAV TIDM: MSEX LN Sequence No.: 429985 EQS News ID: 2339498 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

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June 04, 2026 03:06 ET (07:06 GMT)