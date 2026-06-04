Vor der Veröffentlichung des Spiels wird eine spielbare Demo erscheinen

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass Onimusha: Way of the Sword, der neueste Titel der Onimusha-Reihe, am 25. September 2026 erscheinen soll.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260603291540/de/

Onimusha: Way of the Sword key art

Onimusha: Way of the Sword, der erste neue Titel der Reihe seit über 20 Jahren, ist ein von Japan inspiriertes Dark-Fantasy-Spiel, in dem Miyamoto Musashi die Hauptrolle spielt und das im Kyoto der Edo-Zeit spielt, das durch bösartige Wolken der Bosheit entstellt wurde. Capcom entwickelt diesen Titel mit dem Ziel, durch seine mitreißende Schwertkampf-Action und seine äußerst einzigartigen Charaktere ein breites Spektrum an Spielern anzusprechen.

Im Vorfeld der Veröffentlichung hat das Unternehmen heute, am 3. Juni 2026, eine spielbare Demo mit dem Titel Onimusha: Way of the Sword DEMO veröffentlicht, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, den Reiz des Spiels so früh wie möglich zu erleben. In dieser Demo können Spieler eine Vielzahl actiongeladener Schwertkämpfe erleben, darunter den Kampf gegen den gefürchteten Gegner Sasaki Ganryu. Darüber hinaus hat das Unternehmen auch damit begonnen, Vorbestellungen für den Titel anzunehmen. Als Vorbestellungsbonus erhalten Spieler Ausrüstung, die im Spiel verwendet werden kann.

Capcom veröffentlicht nicht nur jedes Jahr regelmäßig große neue Titel, sondern konzentriert sich auch darauf, Spielereihen wiederzubeleben, für die in letzter Zeit keine neuen Titel erschienen sind. Das Unternehmen ist bestrebt, seinen Unternehmenswert weiter zu steigern, indem es sein umfangreiches Angebot an Inhalten, darunter auch diesen Titel, nutzt.

Die Windows-Version soll zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.

Über die Onimusha-Reihe

Die Onimusha-Reihe besteht aus Schwertkampf-Action-Spielen, in denen die Spieler in die Rolle von Kriegern mit den übermenschlichen Kräften der Oni schlüpfen und gegen Monster kämpfen, die die Weltherrschaft anstreben. Die Gesamtverkaufszahlen der Spieleserie seit Erscheinen des ersten Teils im Jahr 2001 belaufen sich auf über 9,1 Millionen Exemplare.

Stand: 31. März 2026

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Publisher und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handheld- und Mobilgeräte. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter bahnbrechende Franchises wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen zu Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260603291540/de/

Contacts:

Capcom Public Relations Investor Relations Section

+81-6-6920-3623