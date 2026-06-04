Live Story, eine No-Code-Frontend-Kreativplattform, beschleunigt seine internationale Expansion mit strategischem Fokus auf das Vereinigte Königreich, Irland und die nordischen Länder, nachdem das Unternehmen in seinen Heimatmärkten Italien und der Schweiz ein starkes Wachstum verzeichnet hat. Dort verdoppelte das Unternehmen im ersten Halbjahr seinen ARR (Annual Recurring Revenue) im Vergleich zum Jahresende 2025. Die Plattform ermöglicht es Marken, digitale Erlebnisse auf Unternehmensniveau unabhängig von Entwicklungszeitplänen zu entwerfen, zu verwalten und zu veröffentlichen, wodurch die Markteinführungszeit durch einen neuen "Design-to-Market"-Ansatz drastisch verkürzt wird.

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Live Story is a Milan-based no-code frontend creative platform

Die Expansion spiegelt eine starke Übereinstimmung zwischen der Vision von Live Story und einigen der innovationsstärksten Märkte Europas wider. Großbritannien, Irland und die nordischen Länder beherbergen weltweit anerkannte Mode-, Lifestyle- und Konsumgütermarken sowie hochentwickelte digitale Ökosysteme, in denen Unternehmen bei der Einführung neuer Technologien besonders fortschrittlich sind. Diese Regionen profitieren zudem von einem starken Netzwerk strategischer Akteure, was sie zu einem idealen Umfeld für Zusammenarbeit und skalierbares Wachstum macht.

Unterstützt wird diese Expansion durch ein aktives internationales Team, das sich auf die Erschließung von Geschäftsmöglichkeiten, die Stärkung der Marktpräsenz in der gesamten Region und den Aufbau lokaler Partnerschaften konzentriert.

Die Expansion erfolgt zu einer Zeit, in der Unternehmen in der gesamten digitalen Landschaft unter zunehmendem Druck stehen, schneller zu agieren und sich kontinuierlich an die durch KI getriebene Beschleunigung, sich wandelnde Kundenerwartungen und eine sich rasch verändernde Marktdynamik anzupassen. In digital fortgeschritteneren Märkten ist diese Herausforderung noch deutlicher: Traditionelle monolithische Systeme sind für die heute erforderliche Geschwindigkeit zu starr, während headless und komponierbare Architekturen zwar leistungsstark sind, aber oft Komplexität und eine starke Abhängigkeit von Entwicklern mit sich bringen.

Live Story wurde entwickelt, um diese Lücke zu schließen, indem starre Technologie-Stacks in flexible, kontrollierbare Umgebungen umgewandelt werden, die Marketing- und Digitalteams die volle kreative Kontrolle über das Frontend geben. Websites, Kampagnen und digitale Erlebnisse, deren Entwicklung traditionell Wochen dauern würde, können innerhalb weniger Stunden gestartet werden. So können Teams wirkungsvolle Frontend-Erlebnisse schaffen und gleichzeitig die Konsistenz mit Markenrichtlinien, Performance, SEO und Governance-Anforderungen gewährleisten.

Live Story wurde bereits in mehr als 100 Projekten weltweit eingesetzt und arbeitet mit Marken wie Bottega Veneta, Dolce Gabbana, der Max Mara Fashion Group und illycaffè aus den Bereichen Mode, Lifestyle, Konsumgüter und Finanzen zusammen. Unternehmen, die Live Story einsetzen, entwickeln sich von statischen digitalen Präsenzen hin zu dynamischen, modularen und adaptiven Erlebnissen, die schneller auf die Bedürfnisse sowohl des Marktes als auch der Nutzer Menschen und KI-Agenten gleichermaßen reagieren können.

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