Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die European Investment Bank (EIB), die Förderbank der Europäischen Union, bringt eine neue Anleihe (ISIN EU000A4ETDK9/ WKN A4ETDK) mit einem Volumen von bis zu 1,5 Milliarden Euro auf den Markt, so die Börse Stuttgart.Hierbei handle es sich um eine variabel verzinste Anleihe (Floating Rate Note). Der Zinssatz basiere auf dem €STR (Euro Short-Term Rate) zuzüglich eines Aufschlags von 26 Basispunkten und werde vierteljährlich ausgezahlt. Auf Basis des aktuellen €STR-Satzes von 1,932% (Stand: 03.06.2026) ergebe sich derzeit ein Zinssatz von rund 2,19%. Die erste Ausschüttung sei für den 26. August 2026 vorgesehen. Das Laufzeitende sei der 26. Mai 2031. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro handelbar. Der aktuelle Kurs liege bei rund 100,10% (Stand: 03.06.2026). Die Ratingagenturen Fitch, Moody's, Standard & Poor's und Scope würden der European Investment Bank das Höchstrating AAA (bzw. Aaa bei Moody's) bescheinigen. (Bonds weekly Ausgabe vom 03.06.2026) (04.06.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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