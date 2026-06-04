Hamburg (www.anleihencheck.de) - An den Staatsanleihemärkten war im Mai eine hohe Volatilität zu beobachten, so die Experten von Union Investment.Die Entwicklung sei von einem Mix aus Inflationssorgen, der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit (USA/Iran) und auch fiskalpolitischem Druck durch die Notenbanken geprägt gewesen. In der ersten Monatshälfte seien die Renditen sowohl in den USA als auch im Euroraum zunächst deutlich angestiegen, hätten sich dann im weiteren Monatsverlauf im Rahmen einer freundlichen Stimmung am Markt aber wieder zurückgebildet. Mit Blick auf die jeweiligen maßgeblichen Indices hätten die Rentenmärkte im Berichtsmonat leicht im Plus geschlossen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de