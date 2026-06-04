Die beiden Autohersteller Nissan und Chery haben offiziell bestätigt, über eine mögliche Auftragsfertigung von Chery-Pkw im Nissan-Werk im britischen Sunderland zu verhandeln. Nissan hatte zuvor bereits angekündigt, seine eigene Fertigung in der Fabrik auf eine Produktionslinie zu reduzieren. Bereits im April gab es einen damals noch unbestätigten Bericht der "Financial Times", wonach Nissan und Chery über eine Art "Untermiete" in Sunderland verhandeln ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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