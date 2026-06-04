Wenn starke Trends auf den richtigen Hebel treffen, entstehen XXL-Renditechancen. Wie man diese maximal nutzen kann, zeigt der jüngste HEBELTRADER-Rekord: Der von Rudolf Wittmer und Harald Gabel in Ausgabe 78/26 vom 6. Mai 2026 empfohlene Optionsschein auf CrowdStrike erzielte innerhalb von weniger als 4 Wochen einen Gewinn von sensationellen 1.711 Prozent. Ein spektakulärer Volltreffer und zugleich ein eindrucksvoller Beleg dafür, welches Gewinnpotenzial in gezielt zugeschnittenen Hebeltrades steckt.Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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