Berlin (ots) -Trotz eines leichten Anstiegs im Jahr 2025 liegt Deutschland bei den Organspendezahlen im internationalen Vergleich immer noch auf einem der letzten Plätze. In den meisten anderen europäischen Ländern bildet die Widerspruchsregelung die Grundlage des Organspendesystems und trägt dort maßgeblich zu deutlich höheren Spenderzahlen bei.Deshalb unterstützt "Leben Spenden e. V." ausdrücklich die erneute Initiative des Bundesrates sowie den überparteilichen Gesetzentwurf aus der Mitte des Parlaments."Mit der bisher geltenden Zustimmungslösung setzt der Gesetzgeber faktisch ein negatives Signal: Niemand ist Organspender, es sei denn, er erklärt dies ausdrücklich", erläutert die Vorsitzende, Jutta Falke-Ischinger. Eine Widerspruchsregelung hingegen greift die positive Haltung der Deutschen (rund 85 Prozent Zustimmung) auf. Sie sieht vor, dass volljährige Menschen im Falle ihres Todes nicht nur potenzielle Organempfänger sind, sondern grundsätzlich auch als Organspender infrage kommen.Einen Automatismus zur Organspende gebe es hingegen auch unter der Widerspruchsregelung nicht. Wer nach seinem Tod kein Leben retten möchte, kann widersprechen, also seine Ablehnung zu Lebzeiten dokumentieren oder seinen Angehörigen mitteilen. Diese werden weiterhin in den Entscheidungsprozess einbezogen und angehört."Eine gesetzliche Regelung, die davon ausgeht, dass grundsätzlich jeder Organspender sein könnte, hat aber einen anderen großen Vorteil", so Falke-Ischinger "Sie verpflichtet die Krankenhäuser stärker als unter der jetzigen Regelung, jeden potenziellen Spendenfall auch tatsächlich zu prüfen."Auf Initiative des Landes Nordrhein-Westfalen hatte der Bundesrat bereits 2024 mit großer Mehrheit die Einführung der Widerspruchsregelung beschlossen. Nun ist es an der Zeit, dass der Deutsche Bundestag diesem Schritt folgt. Deshalb fordert "Leben Spenden e. V." die Abgeordneten auf, endlich den Weg freizumachen für diese lebensrettende Reform.Einen Spot von Leben Spenden e.V. zum Thema Widerspruchsregelung finden Sie hier. (https://vimeo.com/1014414497/530d0d7b4f)"Leben Spenden e. V." ist ein gemeinnütziges Bündnis, das sich seit seiner Gründung im Jahr 2018 für eine stärkere Verankerung der Organspende in der Gesellschaft einsetzt. Zu den Gründungsmitgliedern und Unterstützern zählen Politiker aus Bundestag und Landesparlamenten, Chefärzte der Charité-Universitätsmedizin Berlin, Theologen, Wissenschaftler, Betroffene sowie prominente Persönlichkeiten wie Eckart von Hirschhausen und Friede Springer.Pressekontakt:Leben Spenden - Bündnis für Organspende e. V.Jutta Falke-IschingerTel.: 0173 4953844E-Mail: ischinger@leben-spenden.orgwww.leben-spenden.orgOriginal-Content von: Leben Spenden e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132774/6288089