Mladá Boleslav (ots) -› Die ersten Skizzen des großen Elektro-SUV geben einen Ausblick auf seine klaren Linien und sein charakterstarkes Design, das den Prinzipien von 'Modern Solid' folgt› Die Weltpremiere des neuen Škoda Flaggschiffs findet am 23. Juni um 18:25 Uhr in Monnetier-Mornex, Frankreich, stattŠkoda Auto zeigt erste Exterieurskizzen seines neuen elektrischen Siebensitzers Peaq. Die optische Präsenz des neuen SUV-Flaggschiffs wird durch klar definierte Flächen, präzise Linien und markante Beleuchtungselemente geprägt. Die Weltpremiere findet am 23. Juni 2026 um 18:25 Uhr in Monnetier-Mornex, Frankreich, statt.Karl Neuhold, Leiter Exterieurdesign bei Škoda Auto, erklärt: "Bei der Gestaltung des Exterieurs des Škoda Peaq haben wir konsequent die Designsprache 'Modern Solid' angewendet und klare Linien, ausgewogene Proportionen und markante Elemente kombiniert. Präzise geformte Flächen und klar strukturierte Details schaffen eine selbstbewusste, zeitlose Präsenz, während charakteristische Merkmale wie die T-förmigen Scheinwerfer und das Tech-Deck-Face die Identität von Škoda in einer neuen Elektro-Ära zum Ausdruck bringen."An der Front bilden die schlanken T-förmigen Scheinwerfer, das glänzend schwarze Tech-Deck-Face und das Verbindungselement zwischen ihnen ein markantes, rahmenartiges Schleifenmotiv. Dem steht der vulkanförmige Stoßfänger mit seiner ausgeprägten unteren Kontur und der klar definierten horizontalen Linie gegenüber.Die Seitenansicht wird von der hohen Schulterlinie und den breiten D-Säulen dominiert, die den kraftvollen Stand des Fahrzeugs betonen. Die strukturierten Oberflächen unterstreichen zudem seine markanten Proportionen. Die Skizzen zeigen außerdem nahtlos in die Karosserie integrierte Türgriffe.Das Heck spiegelt das Frontdesign wider, mit T-förmigen Rückleuchten und einem Verbindungselement, das das unverwechselbare Schleifenmotiv bildet. Dies hebt den Peaq optisch von anderen Fahrzeugen ab und sorgt dafür, dass er auf den ersten Blick erkennbar ist.Die Weltpremiere des brandneuen Škoda Peaq findet am 23. Juni um 18:25 Uhr in Monnetier-Mornex, Frankreich, statt.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/6288085