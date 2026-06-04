Nemetschek (NEM) befindet sich weiterhin im Spannungsfeld zwischen zwei gegensätzlichen Erzählungen: der durch KI bedingten Disruption traditioneller Software und der Widerstandsfähigkeit tief verankerter AEC-Workflows. Mit dem weitgehend abgeschlossenen Übergang zu wiederkehrenden Einnahmen steht nun die Qualität der ARR im Mittelpunkt der Debatte, nicht nur das Wachstum der ARR. Bei 95 % wiederkehrenden Einnahmen und 1,19 Mrd. EUR ARR im Q1 26 ist die Visibilität und Planbarkeit hoch, jedoch nicht risikofrei. Kunden könnten weiterhin Seats reduzieren, Module downgraden oder sich bei der Preisgestaltung bei der Vertragserneuerung sträuben. Dennoch sind NEMs BIM- und AEC-Produkte geschäftskritisch, was die Wechselkosten erhöht. Nach einer -53%igen Underperformance über 52 Wochen sehen wir das Bewertungsrisiko als übertrieben an. KAUFEN, Kursziel 95 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/nemetschek-se
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