Erst am Dienstag ist die Broadcom-Aktie auf ein neues Allzeithoch geklettert, doch am Donnerstagmorgen bricht der Kurs des Halbleiterkonzerns zweistellig ein. Was steckt hinter dem massiven Kursrückgang und ist die Rallye von Broadcom damit endgültig zu Ende? Exzellente Zahlen An den vorgelegten Quartalszahlen kann der Kurseinbruch der Broadcom-Aktie kaum liegen - sie fielen exzellent aus und lagen weitgehend über den Erwartungen des Marktes. Hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de