Broadcom übertrifft die Gewinnerwartungen, doch die Aktie bricht nachbörslich zweistellig ein. Der Grund: Im heiß gelaufenen KI-Geschäft hatten Anleger auf noch mehr gehofft - und reagieren nun gnadenlos. Broadcom hat die Gewinnerwartungen übertroffen, doch an der Börse überwog die Enttäuschung. Ausgerechnet im KI-Geschäft, dem wichtigsten Treiber der jüngsten Rallye, hatten die Investoren offenbar auf noch mehr gehofft. Die Aktie des Chip- und Softwarekonzerns geriet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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