Coolbrook, ein transformatives Technologieunternehmen, das sich der Dekarbonisierung der Schwerindustrie und industrieller Prozesse verschrieben hat, hat den renommierten finnischen Wirtschaftsführer Veli-Matti Mattila mit sofortiger Wirkung zum Vorstandsvorsitzenden ernannt.

Mattila bringt jahrzehntelange internationale Führungserfahrung und Fachkompetenz im Vorstand mit, um Coolbrooks nächste Phase des kommerziellen Wachstums, der industriellen Umsetzung und der globalen Expansion zu unterstützen.

Veli-Matti Mattila ist einer der erfahrensten Führungskräfte der finnischen Technologiebranche. Von 2003 bis 2024 war er CEO der Elisa Corporation, nachdem er eine lange internationale Karriere bei Ericsson hinter sich hatte, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte, darunter die des Präsidenten von Ericsson Finnland sowie die des COO und stellvertretenden Leiters der Markteinheit Nordische und Baltische Länder. Während seiner Zeit bei Ericsson verbrachte er zudem vier Jahre in den USA und eine Zeit lang in der Schweiz. Derzeit ist er Vorsitzender der Orion Corporation und der Enento Group und war zuvor Vorsitzender des finnischen Industrieverbands (EK). Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in Führungsgremien, unter anderem bei der Sampo Group.

Seine Ernennung folgt auf einen gründlichen Such- und Bewertungsprozess, den der Vorstand und der Nominierungsausschuss von Coolbrook durchgeführt haben, um einen Vorsitzenden zu finden, der über die strategische Weitsicht, die Führungsqualitäten in der Industrie und die internationale Geschäftserfahrung verfügt, die zur Unterstützung der langfristigen Ziele des Unternehmens erforderlich sind.

Joonas Rauramo, CEO von Coolbrook, sagte: "Veli-Mattis Führungserfahrung, seine internationale Perspektive und sein fundierter Hintergrund in Führungsgremien machen ihn in dieser Phase unseres Wachstums zu einer hervorragenden Besetzung für Coolbrook. Während wir von der Technologievalidierung hin zur groß angelegten kommerziellen Einführung übergehen, wird seine Erfahrung dazu beitragen, unsere Industriepartnerschaften zu stärken, die Umsetzung zu unterstützen und unsere Mission zur weltweiten Dekarbonisierung der Schwerindustrie zu beschleunigen."

Zu seiner Ernennung sagte Veli-Matti Mattila: "Coolbrook hat eine hochinnovative und global bedeutende Technologie entwickelt, die das Potenzial hat, die industrielle Elektrifizierung und Dekarbonisierung grundlegend zu verändern und gleichzeitig die Produktivität zu steigern. Das Unternehmen tritt in eine spannende Phase ein, während es auf den groß angelegten kommerziellen Einsatz zusteuert, und ich freue mich darauf, mit dem Vorstand, dem Managementteam und den Aktionären zusammenzuarbeiten, um das Wachstum und den langfristigen Erfolg von Coolbrook zu unterstützen."

Über Coolbrook:

Coolbrook gilt als Schlüsseltechnologie für die weltweite Dekarbonisierung der Industrie und ist ein transformatives Technologie- und Ingenieurunternehmen mit der Mission, wichtige Industriezweige wie die Petrochemie und Chemie, die Eisen- und Stahlindustrie sowie die Zementindustrie zu dekarbonisieren. Die revolutionäre Rotationstechnologie von Coolbrook kombiniert Weltraumwissenschaft, Turbomaschinenbau und Chemieingenieurwesen, um die Verbrennung fossiler Brennstoffe in allen wichtigen Industriezweigen zu ersetzen. Die Technologie hat zwei Hauptanwendungen: den RotoDynamic Reactor (RDR) zur Erzielung einer zu 100 CO2-freien Olefinproduktion und den RotoDynamic Heater (RDH) zur Bereitstellung einer CO2-freien Prozesswärme für die Eisen- und Stahl-, Zement- und Chemieproduktion. Nach der großtechnischen Umsetzung hat die RotoDynamic-Technologie das Potenzial, Temperaturen von 1700 °C zu erreichen und die jährlichen CO2-Emissionen der Schwerindustrie um 2,4 Milliarden Tonnen (30 %) zu senken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.coolbrook.com

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