BÖRSE AKTUELL: Trump rechnet bereits an diesem Wochenende mit einer Einigung mit dem Iran

Die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten sorgen für erhöhte Unsicherheit an den Finanzmärkten. Gleichzeitig bewegen Ölpreisrisiken, Zentralbanken und milliardenschwere KI-Investitionen die Anleger. Hier sind die wichtigsten Markt News und Ereignisse, die die Börse aktuell beeinflussen.

Markt News Naher Osten: Iran, USA und die Straße von Hormus

Die Ölpreise geben um rund 1,1 - bis 1,2 - nach, nachdem Donald Trump angedeutet hatte, dass bereits am Wochenende eine mögliche Einigung mit dem Iran erreicht werden könnte. Gleichzeitig bleibt die Lage angespannt: Der Iran griff einen Flughafen in Kuwait an, während die USA Angriffe in der Nähe der Straße von Hormus durchführten.

Berichten zufolge erklärte Trump gegenüber seinen Beratern, dass eine umfassende militärische Eskalation nur dann erfolgen würde, wenn US-Soldaten getötet werden. Dies deutet darauf hin, dass Washington begrenzte militärische Auseinandersetzungen tolerieren könnte, während die diplomatischen Gespräche fortgesetzt werden.

Zusätzlich teilten die USA mit, dass Israel und der Libanon einem Waffenstillstandsrahmen sowie der Einrichtung von Sicherheitszonen im Südlibanon zugestimmt haben. Da frühere Vereinbarungen scheiterten, bleibt die Nachhaltigkeit der neuen Regelung offen. Für die Märkte ist dies dennoch relevant, da der Iran mögliche Verhandlungen mit den USA an die Situation im Libanon gekoppelt hatte.

Das US-Repräsentantenhaus verabschiedete zudem eine War-Powers-Resolution, die weitere Angriffe auf den Iran erschweren soll. Das Weiße Haus bezeichnete die Abstimmung als weitgehend symbolisch.

Börse Aktuell: Ölmarkt blickt auf die Straße von Hormus

Große Investmentbanken warnen vor erheblichen Risiken für die globale Ölversorgung. HSBC spricht von einem möglichen "Super-Squeeze", während Modelle von Morgan Stanley zeigen, dass Brent-Öl bei einer länger anhaltenden Blockade der Straße von Hormus auf bis zu 150 US-Dollar je Barrel steigen könnte.

JPMorgan rechnet weiterhin damit, dass die wichtige Handelsroute noch im Juni wieder geöffnet wird. Ausschlaggebend seien die schnell sinkenden globalen Ölbestände.

Kuwait geht davon aus, nach einer Wiederöffnung der Straße von Hormus innerhalb von sechs bis acht Wochen etwa 70 - der Ölproduktion wiederherstellen zu können. Eine vollständige Normalisierung dürfte jedoch deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen....

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