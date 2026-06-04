DAX Prognose für Donnerstag, 04.06.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 25.048 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels gaben die Notierungen nach. Der Abgabedruck erhöhte sich zu Beginn des Xetra Handels. Der DAX gab bis zum Mittag in den Bereich der 24.850 Punkte nach. Die Bullen versuchten den Index am Nachmittag wieder aufwärtszuschieben, kamen aber nicht weit. Es ging am Nachmittag weiter abwärts. Der Xetra Schluss wurde knapp unter der 24.800 Punkte-Marke formatiert. Nachbörslich konnte sich der DAX zwar stabilisieren, gab zum Handelsschluss aber weiter nach. Der DAX ging bei 25.729 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? Key Takeaways

1. DAX Aktuell bleibt kurzfristig angeschlagen Der DAX notiert sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart unter wichtigen gleitenden Durchschnitten. Solange die Zone um 24.780 Punkte (SMA20) nicht nachhaltig zurückerobert wird, bleibt der kurzfristige Abwärtstrend intakt.

2. Schlüsselunterstützung liegt bei 24.511 Punkten Die SMA200 im 4-Stunden-Chart bei 24.511 Punkten ist die zentrale Unterstützungsmarke. Ein Bruch dieser Zone könnte zusätzlichen Verkaufsdruck auslösen und die Wahrscheinlichkeit einer Ausweitung der Korrektur erhöhen.

3. Bären haben aktuell einen leichten Vorteil Das technische Setup spricht derzeit leicht für die Verkäufer. Mit einer 55-prozentigen Wahrscheinlichkeit für das bearishe Szenario und einer erwarteten Tagesrange zwischen 24.663 und 24.968 Punkten bleibt die DAX Prognose für heute leicht negativ.

Der DAX startete gestern bei 25.048 Punkten in den vorbörslichen Handel und geriet bereits früh unter Verkaufsdruck. Mit Beginn des Xetra-Handels verstärkten sich die Abgaben, sodass der deutsche Leitindex bis zum Mittag auf rund 24.850 Punkte zurückfiel. Eine zwischenzeitliche Erholung am Nachmittag blieb aus, da die Käufer nicht genügend Dynamik entwickeln konnten.

Zum Xetra-Schluss notierte der DAX bei 24.795 Punkten. Auch im nachbörslichen Handel setzte sich die Schwäche fort, sodass der Index den Handelstag nahe seines Tagestiefs beendete.

DAX Aktuell: Gewinner und Verlierer im Überblick

Während lediglich neun Werte im Plus schlossen, standen 31 DAX-Aktien unter Druck.

Top-Gewinner im DAX:

RWE +3,66 %

Merck +2,10 %

E.ON +1,71 %

Größte Verlierer im DAX:

Scout24 -4,94 %

SAP -4,14 %

Deutsche Bank -3,65 %...

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